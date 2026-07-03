薩拉度加百年葡萄園 將變住宅

私募股權公司旗下的土地銀行子公司以超過一億美元的價格收購了薩拉度加一處百年葡萄園。預計將在此地塊開發住宅項目。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 薩拉度加一處百年葡萄園以1.097億美元售予私募股權旗下土地銀行，將由萊納住宅公司合作開發64戶住宅案。

一家私募股權公司旗下的土地銀行子公司以超過一億美元的價格收購了薩拉度加一處百年葡萄園。萊納住宅公司(Lennar Homes)預計將在此地塊開發住宅項目。

聖荷西 信使報報導，根據1日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，投資公司TPG Angelo Gordon旗下的Essential Housing Asset Management透過其關聯公司，以1.097億美元的價格收購了位於14001 Chester Ave.、佔地12.1畝的這處房產。

產權轉讓契約中列明，住宅建築商萊納住宅公司與Essential Housing合作開發該地塊。

聖縣政府文件顯示，賣方是由威爾遜(Thomas J. Wilson)、曼尼納(Dustin T. Mannina)、帕特爾(Sachneel Patel)和巴德(Jeffrey Bader)等商業高管控制的實體。

該集團於2025年6月以3060萬美元的價格購得這塊土地，並開始著手申請在這一地塊上開發住宅專案的批准。該地塊始建於1920年左右，最初是一座葡萄園。

最初，由威爾遜領導的集團提議在Chester Ave.和Allendale Ave.的交匯處建造一個名為「葡萄園一號」（Vineyard One）的231套住宅單元項目。經過與薩拉度加市規畫人員和領導人的一系列談判，這個項目最終縮減至目前的方案，計畫建造一個擁有64套住宅單元的住宅區。

在這64套住宅中，52套將是出售的獨棟住宅，12套將是附屬住宅單元（ADU）。規畫文件顯示，其中6套ADU將出租給極低收入家庭，另外6套將出租給中等收入家庭。

5月6日，薩拉度加市議會批准了該開發案的最終規畫圖，標誌著該計畫掃清了至關重要的後期障礙。

根據Essential Housing公司在美國其他住宅開發案中的運作模式，這家公司將扮演土地儲備的角色，在萊納公司售出52套獨棟住宅後，逐步向其出售部分單位。

規畫文件顯示，在住宅最終竣工之前，萊納公司預計將完成公用設施安裝、道路鋪設、圍欄建設和景觀美化等工作，並進行住宅建設。經濟適用房的租賃單位何時開放尚不清楚。

根據Redfin的數據顯示，薩拉度加的房價中位數約為390萬美元，遠高於加州93萬零260美元的房價中位數和聖塔克拉拉縣160萬美元的房價中位數。目前，這項收購和開發計畫正逐步落實。