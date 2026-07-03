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躺紅藻毛皮被染色 灣區出現紫色象鼻海豹

記者王子涵／舊金山報導
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專家判定，這隻海豹並非受傷或生病，而是牠休息時躺在紅藻上，身體外層皮毛因此被染成...
專家判定，這隻海豹並非受傷或生病，而是牠休息時躺在紅藻上，身體外層皮毛因此被染成紫色。(聖馬刁縣AñoNuevo州立公園網站)

AI摘要

文章摘要整理：

灣區Año Nuevo州立公園一隻象鼻海豹因躺在紅藻上被染成淡紫色，並非生病；園區在換毛季開放觀察，疫情後也持續監測健康。

灣區海灘近日出現一隻罕見的「紫色」象鼻海豹，引發遊客與網友好奇。州公園人員表示，這隻海豹周末被發現在聖馬刁縣AñoNuevo州立公園的BightBeach，身體呈現不尋常的淡紫色，乍看像是「泡過葡萄汁」。

起初，有人猜測海豹變色可能與內出血、疾病，或大量食用紫海膽有關。不過專家後來判定，這隻海豹並非受傷或生病，而是牠休息時躺在紅藻上，身體外層皮毛因此被染成紫色。紅藻含有天然色素，相關成分也曾被科學界研究用於染料、食品、藥品與化妝品等用途。

這起有趣的目擊，正值象鼻海豹上岸換毛季節。每年春夏期間，象鼻海豹會來到Año Nuevo州立公園海灘，脫去外層皮膚與毛髮。州公園表示，遊客可在換毛季期間申請免費通行證，到指定區域觀察海豹休息與換毛，這段季節將持續至8月底。

Año Nuevo州立公園位於聖馬刁縣佩斯卡德羅（Pescadero）沿岸，是北加州重要的象鼻海豹棲息地之一。根據州公園資料，每年可有多達1萬隻象鼻海豹回到該地繁殖、生產或換毛。

這群海洋哺乳動物不久前才經歷禽流感疫情。今年2月12日至3月24日期間，疫情造成57隻象鼻海豹、6隻加州海獅與1隻南方海獺感染，其中多數病例出現在聖馬刁縣，包括AñoNuevo州立公園一帶。隨著疫情緩和，園區賞海豹活動已恢復，但專家仍持續監測野生動物健康狀況。

精華 FAQ

  • 最初外界懷疑牠可能內出血、生病，或吃了大量紫海膽，但專家判定，真正原因是牠休息時躺在紅藻上，毛皮沾染了天然色素。

  • 事件發生在聖馬刁縣Año Nuevo州立公園的Bight Beach。因海豹呈現少見的淡紫色外觀，像泡過葡萄汁，因此迅速引起遊客與網友好奇。

  • 每年春夏是象鼻海豹上岸換毛季，遊客可申請免費通行證到指定區域觀察，活動將持續至8月底；園方也在疫情後持續監測野生動物狀況。

灣區 州立公園 疫情

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