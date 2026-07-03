英特爾全新晶片製造工廠 矽谷破土動工

英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 英特爾在聖塔克拉拉動工擴建掩模營運中心，作為晶片製造關鍵第一步，並強調此舉有助鞏固美國半導體製造領先地位。

英特爾 （Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。

聖荷西信報報導，英特爾正擴建其位於聖塔克拉拉的掩模營運中心（mask operations center），這是晶片製造流程中至關重要的第一步。根據聖市規畫文件，新園區由兩棟建築組成，總面積達10.7萬平方呎。

英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。(美聯社)

英特爾晶圓代工部門副總裁兼掩模營運總經理阿布德（Frank Abboud）表示：「幾十年來，聖塔克拉拉一直是英特爾一些最重要的製造創新誕生地。我們正在加強一項關鍵能力，該能力支持全球先進工藝技術的生產，並鞏固英特爾晶圓代工部門致力於提升美國半導體製造領先地位的承諾。」

據英特爾稱，該生產中心將建在Bowers Avenue和Central Expressway交匯處佔地26畝的園區內。英特爾表示，自1986年以來，英特爾掩模營運部門一直是鮑爾斯園區的一部分，這座工廠是英特爾更廣泛的掩模營運佈局的一部分，有助於支援英特爾晶圓代工全球製造網路的生產。

英特爾表示：此次擴建鞏固了英特爾在聖塔克拉拉的長期地位，體現了其對美國半導體行業領導地位的承諾，以及先進製造能力在加州創新生態系統中的重要性。加州就業發展廳 (EDD) 在5月發布的報告顯示，這家新工廠的落成正值南灣地區半導體、電腦、電子產品和周邊設備製造崗位不斷增長之際。

EDD 的數據顯示，在截至5月的一年中，南灣地區新增了 900 個電腦和電子產品生產崗位，其中包括半導體崗位，而EDD指出加州整體的半導體崗位也在持續成長。