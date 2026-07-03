我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

英特爾全新晶片製造工廠 矽谷破土動工

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造...
英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英特爾在聖塔克拉拉動工擴建掩模營運中心，作為晶片製造關鍵第一步，並強調此舉有助鞏固美國半導體製造領先地位。

英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。

聖荷西信報報導，英特爾正擴建其位於聖塔克拉拉的掩模營運中心（mask operations center），這是晶片製造流程中至關重要的第一步。根據聖市規畫文件，新園區由兩棟建築組成，總面積達10.7萬平方呎。

英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造...
英特爾（Intel）位於聖塔克拉拉的全新晶片製造工廠破土動工，完工後將為晶片製造程序帶來至關重要的第一步。(美聯社)

英特爾晶圓代工部門副總裁兼掩模營運總經理阿布德（Frank Abboud）表示：「幾十年來，聖塔克拉拉一直是英特爾一些最重要的製造創新誕生地。我們正在加強一項關鍵能力，該能力支持全球先進工藝技術的生產，並鞏固英特爾晶圓代工部門致力於提升美國半導體製造領先地位的承諾。」

據英特爾稱，該生產中心將建在Bowers Avenue和Central Expressway交匯處佔地26畝的園區內。英特爾表示，自1986年以來，英特爾掩模營運部門一直是鮑爾斯園區的一部分，這座工廠是英特爾更廣泛的掩模營運佈局的一部分，有助於支援英特爾晶圓代工全球製造網路的生產。

英特爾表示：此次擴建鞏固了英特爾在聖塔克拉拉的長期地位，體現了其對美國半導體行業領導地位的承諾，以及先進製造能力在加州創新生態系統中的重要性。加州就業發展廳 (EDD) 在5月發布的報告顯示，這家新工廠的落成正值南灣地區半導體、電腦、電子產品和周邊設備製造崗位不斷增長之際。

EDD 的數據顯示，在截至5月的一年中，南灣地區新增了 900 個電腦和電子產品生產崗位，其中包括半導體崗位，而EDD指出加州整體的半導體崗位也在持續成長。

精華 FAQ

  • 英特爾新建的是位於聖塔克拉拉的晶片製造相關掩模營運中心，屬於晶片製程的前段關鍵設施，將支援全球先進工藝技術與代工網路運作。

  • 新園區位於Bowers Avenue與Central Expressway交匯處的26畝土地上，由兩棟建築組成，總面積約10.7萬平方呎，屬於鮑爾斯園區的一部分。

  • 英特爾表示，擴建可鞏固其在聖塔克拉拉的長期布局，並展現提升美國半導體領先地位的承諾；同時也呼應南灣半導體與電子製造職缺持續增加。

英特爾

上一則

金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬

延伸閱讀

英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝 陳立武再出招強化代工布局

英特爾延攬前SK海力士CEO掌先進封裝 陳立武再出招強化代工布局
IBM發表0.7奈米晶片製程 稱全球首創 搶攻AI運算市場

IBM發表0.7奈米晶片製程 稱全球首創 搶攻AI運算市場
英特爾傳與聯電開發3奈米晶片 挑戰台積電霸主地位

英特爾傳與聯電開發3奈米晶片 挑戰台積電霸主地位
紐時：美國先進封裝仍幾乎仰賴台積電 成為AI重大瓶頸

紐時：美國先進封裝仍幾乎仰賴台積電 成為AI重大瓶頸
英特爾先進製程再躍進 18A-P進入風險試產階段

英特爾先進製程再躍進 18A-P進入風險試產階段

熱門新聞

包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外