我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

台積太太辦便當店、代理手搖飲品牌 魏哲家、韓國瑜親訪

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高...
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

AI摘要

文章摘要整理：

鳳凰城台式便當店「熊鶴家」因魏哲家親訪用餐爆紅，店主林宥彤從台積員工轉向餐飲創業，並同步代理手搖飲品牌，亦接待韓國瑜訪團。

在美國亞利桑納州鳳凰城，一家台灣人經營的台式便當店「熊鶴家」（台語諧音：很好吃）日前因接待台積電高層參訪而意外受到關注。其中最受矚目的，是台積電董事長魏哲家（C.C. Wei） 親自到訪用餐並留下簽名，現場互動親切自然，道地的台式便當更讓魏哲家大讚說：「下此要再次造訪。」

台積電董事長魏哲家及台積電高層們到「熊鶴家」用餐並留下簽名。（林宥彤提供）
台積電董事長魏哲家及台積電高層們到「熊鶴家」用餐並留下簽名。（林宥彤提供）

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（Iwa Lin）表示，魏哲家曾於4月訪台積電鳳凰城廠，隨同台積電高層到店裡用餐。她回憶說，當天接待規模約七至八人，現場氣氛輕鬆，並非正式宴會，更像是日常用餐的安排。她形容，魏哲家在用餐過程中態度隨和，與現場人員自然互動，讓她感到相當有趣。「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」

林宥彤也分享，自己曾在台灣的台積電擔任助理工程師，當時只能在公司運動會等公開場合遠遠見到高層主管，如今這些「只能仰望的人」，卻成為店內用餐的客人，讓她感到相當特別。

她表示，在與這些高層交流的過程中，彼此也會不經意使用一些台積電內部員工才熟悉的術語與用語，使得對話更具「內部感」，也讓她在海外經營餐飲事業時，意外重新連結到過去的職場記憶，增添不少親切感與話題性。

魏哲家此次訪問期間在店內留下簽名，並與店家團隊合影留念。林宥彤表示，魏哲家在用餐過程中對餐點表達肯定，並形容這一餐「是他在亞利桑納州吃過最好的一餐之一」，讓團隊備受鼓舞。

「熊鶴家」最初由兩位合夥人共同創立。林宥彤於2023年跟隨在台積電工作的丈夫外派搬遷至鳳凰城，因孩子就學多出了時間空檔，生活覺得「無聊」，就找了一家當地台式餐廳打工，後來與同事結為朋友，兩人萌生創業想法。

兩人隨後找到一間約800平方英尺的小型店面，以外帶便當起步，2025年4月開店。初期規畫以外帶為主，減少人力成本，但實際營運後發現，當地顧客更偏好內用模式，因而陸續增加桌椅與內用空間。

店內主打台式便當與小食，包括椒麻雞便當、炸肥腸便當、鐵路便當及鹹酥雞等經典品項。林宥彤表示，除了餐廳實體運營外，現在也固定配送午餐便當去台積電，成為當地工程師與台灣移民社群的日常用餐選擇之一。

除了創辦「熊鶴家」餐廳，林宥彤近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，店面設於「熊鶴家」旁，並於今年5月開幕。她表示，投入手搖飲市場是因為自己喜歡喝飲料，也希望在鳳凰城帶來品質較好的台灣手搖選擇，因此決定親自代理。

這間新開的「鶴茶樓」門市約於兩周前，曾接待台灣立法院長韓國瑜及訪美團隊一行。林宥彤表示，當天來訪人數約15至17人，韓國瑜態度親切，與現場團隊自然互動，有簡短交流。她也提到，政府訪問團隊在過程中關心當地台灣人的生活與創業情況，讓她感到相當溫暖與窩心。

林宥彤（右）近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，店面設於「熊鶴家」...
林宥彤（右）近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，店面設於「熊鶴家」旁，兩周前接待立法院長韓國瑜（中）及訪美團隊一行。（林宥彤提供）

現任立法院院長韓國瑜在鳳凰城第一間「鶴茶樓」留下親筆簽名。（林宥彤提供）
現任立法院院長韓國瑜在鳳凰城第一間「鶴茶樓」留下親筆簽名。（林宥彤提供）

精華 FAQ

  • 魏哲家隨台積電高層到店用餐，現場氣氛輕鬆自然，並非正式宴會。他與店家團隊互動親切，還留下簽名合影，並稱這餐是他在亞利桑納州吃過最好的一餐之一。

  • 林宥彤原在台灣台積電任助理工程師，2023年隨外派丈夫搬到鳳凰城，因照顧孩子後空出時間，覺得生活無聊，先到台式餐廳打工，後來與同事合夥創業開店。

  • 她除了經營「熊鶴家」台式便當店，也代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，門市設在便當店旁並於今年5月開幕。該店日前也接待韓國瑜訪團，獲得正面互動。

韓國瑜 台積電 魏哲家

上一則

金門大橋煙火秀 禁飛無人機 違者重罰10萬

延伸閱讀

台積電太太鳳凰城創業賣台味 鹹酥雞、奶茶饗「台灣胃」

台積電太太鳳凰城創業賣台味 鹹酥雞、奶茶饗「台灣胃」
行前低調 韓國瑜率跨黨派訪團啟程訪美

行前低調 韓國瑜率跨黨派訪團啟程訪美
韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展

韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展
韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」
韓國瑜返台指美國會對台強烈支持 還有不只一項承諾

韓國瑜返台指美國會對台強烈支持 還有不只一項承諾

熱門新聞

包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦「機鬧」說粗口、丟餐具 上海飛加州航班迫降東京送客

2026-06-26 02:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外