台積太太辦便當店、代理手搖飲品牌 魏哲家、韓國瑜親訪

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

AI摘要 文章摘要整理： 鳳凰城台式便當店「熊鶴家」因魏哲家親訪用餐爆紅，店主林宥彤從台積員工轉向餐飲創業，並同步代理手搖飲品牌，亦接待韓國瑜訪團。

在美國亞利桑納州鳳凰城，一家台灣人經營的台式便當店「熊鶴家」（台語諧音：很好吃）日前因接待台積電 高層參訪而意外受到關注。其中最受矚目的，是台積電董事長魏哲家 （C.C. Wei） 親自到訪用餐並留下簽名，現場互動親切自然，道地的台式便當更讓魏哲家大讚說：「下此要再次造訪。」

台積電董事長魏哲家及台積電高層們到「熊鶴家」用餐並留下簽名。（林宥彤提供）

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（Iwa Lin）表示，魏哲家曾於4月訪台積電鳳凰城廠，隨同台積電高層到店裡用餐。她回憶說，當天接待規模約七至八人，現場氣氛輕鬆，並非正式宴會，更像是日常用餐的安排。她形容，魏哲家在用餐過程中態度隨和，與現場人員自然互動，讓她感到相當有趣。「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」

林宥彤也分享，自己曾在台灣的台積電擔任助理工程師，當時只能在公司運動會等公開場合遠遠見到高層主管，如今這些「只能仰望的人」，卻成為店內用餐的客人，讓她感到相當特別。

她表示，在與這些高層交流的過程中，彼此也會不經意使用一些台積電內部員工才熟悉的術語與用語，使得對話更具「內部感」，也讓她在海外經營餐飲事業時，意外重新連結到過去的職場記憶，增添不少親切感與話題性。

魏哲家此次訪問期間在店內留下簽名，並與店家團隊合影留念。林宥彤表示，魏哲家在用餐過程中對餐點表達肯定，並形容這一餐「是他在亞利桑納州吃過最好的一餐之一」，讓團隊備受鼓舞。

「熊鶴家」最初由兩位合夥人共同創立。林宥彤於2023年跟隨在台積電工作的丈夫外派搬遷至鳳凰城，因孩子就學多出了時間空檔，生活覺得「無聊」，就找了一家當地台式餐廳打工，後來與同事結為朋友，兩人萌生創業想法。

兩人隨後找到一間約800平方英尺的小型店面，以外帶便當起步，2025年4月開店。初期規畫以外帶為主，減少人力成本，但實際營運後發現，當地顧客更偏好內用模式，因而陸續增加桌椅與內用空間。

店內主打台式便當與小食，包括椒麻雞便當、炸肥腸便當、鐵路便當及鹹酥雞等經典品項。林宥彤表示，除了餐廳實體運營外，現在也固定配送午餐便當去台積電，成為當地工程師與台灣移民社群的日常用餐選擇之一。

除了創辦「熊鶴家」餐廳，林宥彤近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，店面設於「熊鶴家」旁，並於今年5月開幕。她表示，投入手搖飲市場是因為自己喜歡喝飲料，也希望在鳳凰城帶來品質較好的台灣手搖選擇，因此決定親自代理。

這間新開的「鶴茶樓」門市約於兩周前，曾接待台灣立法院長韓國瑜 及訪美團隊一行。林宥彤表示，當天來訪人數約15至17人，韓國瑜態度親切，與現場團隊自然互動，有簡短交流。她也提到，政府訪問團隊在過程中關心當地台灣人的生活與創業情況，讓她感到相當溫暖與窩心。

林宥彤（右）近期也在鳳凰城引進並代理台灣手搖飲品牌「鶴茶樓」，店面設於「熊鶴家」旁，兩周前接待立法院長韓國瑜（中）及訪美團隊一行。（林宥彤提供）

現任立法院院長韓國瑜在鳳凰城第一間「鶴茶樓」留下親筆簽名。（林宥彤提供）