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州長紐森提債券案 聖塔克拉拉縣或可建更多可負擔房

聖荷西訊
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加州住房危機加劇，州長紐森簽署發行全州住房債券提案，希望建造更多可負擔住房。示意...
加州住房危機加劇，州長紐森簽署發行全州住房債券提案，希望建造更多可負擔住房。示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

州長紐森推動112.5億元全州可負擔住房債券，若11月通過，將為聖塔克拉拉縣等地增加住房資金並補足既有缺口。

如果選民在11月投票通過一項債券提案，聖塔克拉拉縣或將獲得一筆資金，用於建造更多可負擔住房。

聖荷西焦點（San José Spotlight）報導，州長紐森6月25日簽署了一項112.5億元的可負擔住房債券提案，將為購房、永久性支持住房和現有可負擔住房的維護提供資金。其中12.5億元將用於幫助退伍軍人購買房屋。其餘100億元將用於各種可負擔住房和購房項目，包括對農場工人住房、弱勢青少年、無家可歸者和部落社區的投資。如果這項提案獲得選民通過，將幫助超過4萬名加州居民獲得購屋援助，並建造數萬套可負擔住房。

「這是我職業生涯中，參與過的最大規模的住房債券項目，」非營利可負擔住房開發商伊甸園住房（Eden Housing）執行長曼多利尼（Linda Mandolini）說，「這項提案的重點在於幫助加州的低收入居民、老年人以及在加州生活拮据的人們。」

兩年前，住房倡議者曾試圖在灣區通過一項200億元的可負擔住房債券。但由於面臨法律挑戰，灣區住房金融管理局的委員投票決定將其從選票中撤回。他們表示，最好等到下一個選舉周期，屆時該提案通過的確定性會更高。

這項全州範圍的提案只需獲得簡單多數票，即超過半數即可通過。矽谷的倡議者希望居民們能夠理解這項提案的重要性。

「加州人非常關注如何降低生活成本，」非營利組織Catalyze SV的執行長索爾(Alex Shoor)表示，「有什麼比建造住房、降低房價更能體現加州住房負擔能力不足的問題，也沒有什麼比建造住房更能降低住房成本，從而改善住房負擔能力了。」

加州正面臨住房負擔能力危機，汽油、食品雜貨和房租價格位居全美最高之列。許多加州居民選擇搬離加州，以緩解經濟壓力。在房價高居全美榜首的舊金山灣區，聖塔克拉拉縣40%的居民表示，他們很可能在未來幾年內離開該地區。

倡議者表示，全州住房債券的需求變得更加迫切。如果選民通過這項提案，可謂恰逢其時，因為聖縣2016年選民批准的A提案（一項可負擔住房債券）的資金已經用完。

A提案投入9.5億元，用於在全縣建造5000多套住房。這項住房債券是該縣首個優先考慮深度可負擔住房和配套住房的債券。但住房危機如此嚴峻，倡議者表示，還需要更多資金來填補缺口。

精華 FAQ

  • 債券總額為112.5億元，其中12.5億元用於協助退伍軍人購屋，其餘100億元投向可負擔住房、購房援助、永久支持住房與現有住宅維護等計畫。

  • 因為該縣2016年通過的A提案資金已經用完，雖然已建成超過5000套住房，但住房危機仍然嚴重，倡議者認為必須再增加財源填補缺口。

  • 若選民以簡單多數通過，將可幫助超過4萬名加州居民取得購屋援助，並推動數萬套可負擔住房興建，對低收入族群與弱勢社群尤為重要。

紐森 債券 加州

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