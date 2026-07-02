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桑尼維爾市水費、垃圾費、汙水費 明年調漲

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桑尼維爾市議會決定，2026-2027財年調漲水費、汙水處理費及垃圾回收費。市府...
桑尼維爾市議會決定，2026-2027財年調漲水費、汙水處理費及垃圾回收費。市府預計，獨棟家庭每年公用事業帳單將增加149元。圖為桑尼維爾社區示意圖。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

桑尼維爾市議會通過2026至2027財年公用事業費率調整，水費、汙水費與垃圾費將上漲，市府稱此舉為維持服務並更新老化基礎設施。

為因應基礎設施老化和營運成本上漲，桑尼維爾市居民明年將面臨更高的水費、汙水處理費和垃圾收集費。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，桑尼維爾市議會一致投票決定，2026-2027財年水費上漲7.5%，汙水處理費上漲7%，垃圾回收費上漲3%。市府預計，這些調整將使普通獨棟家庭每月增加約12.43元的公用事業帳單，或每年增加約149元。其中，獨棟家庭每月水費將增加約5.89元，汙水處理費增加約5.09元，垃圾回收費增加約1.45元。

「在附近七個城市中，桑尼維爾的水費最低，」市議員塞爾(Linda Sell)在會議上表示，「就固體廢物處理而言，桑尼維爾的成本比其他七個城市都低。」

市政府官員表示，桑尼維爾市的公用事業費用完全來自用戶繳費，而非一般基金。此次漲價旨在抵銷不斷上漲的批發水費，包括聖塔克拉拉谷水利局將水費提高9.1%、舊金山公共事業委員會將水費提高7.4%，以及通貨膨脹和長期基礎設施投資等。市府也預計在未來20年內，投資約1.8億元用於供水基礎設施建設，其中約65%將用於更換老化的供水管道，許多管道的使用年限已超過50年。

在投票前，市府收到102份書面抗議，其中約一半表示面臨經濟困難。1996年通過的州法要求各市通知公用事業用戶擬議的漲價，並允許用戶對該決定提出抗議。如果多數用戶提交書面抗議，漲價將無法生效。桑尼維爾市政府發言人加內特（Jennifer Garnett）表示，桑尼維爾需要超過1萬5700起抗議活動，才能阻止此次漲價。他並表示，與私人企業不同，市政府的公共事業費率是基於提供服務的成本，而不是為了獲利。

副市長梅林格（Richard Mehlinger）表示，市政府理解抗議者的訴求，但認為漲價對於維持可靠的公共事業服務至關重要。他在會議上說：「如果不提高費率，就無法在保持預算平衡的同時繼續提供公共事業服務。我們會盡力將漲幅控制在最低水平。」

一位遠程發言者敦促市議會否決此次漲價，稱居民們已難以應對不斷上漲的房租、食品雜貨、保險和托兒費用。「居民不應該年復一年地承擔不斷上漲的費用，」不願透露姓名的Zoom會議發言者說，「對於普通家庭來說，預計每年增加約149元的費用，乍一看似乎不多，但對許多家庭而言，每一筆額外的開支都至關重要。」

精華 FAQ

  • 此次調整涵蓋水費、汙水處理費與垃圾回收費，其中水費上漲7.5%，汙水處理費上漲7%，垃圾回收費上漲3%，適用於2026至2027財年。

  • 市府估計，普通獨棟家庭每月公用事業帳單約增加12.43元，其中水費增5.89元、汙水處理費增5.09元、垃圾回收費增1.45元，全年約多149元。

  • 市府表示，費率須反映批發水價上升、通膨與管線更新成本，且公用事業收入僅來自用戶繳費。若多數用戶提出書面抗議，漲價才可能被阻止。

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