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高收益儲蓄帳戶 閒置資金優選 這樣放多賺錢

洛杉磯訊
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CBS News報導指出，在聯準會維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HY...
CBS News報導指出，在聯準會維持利率處於相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。示意圖。（取自Unsplash/Jakub Żerdzicki）

AI摘要

文章摘要整理：

在聯準會維持高利率環境下，高收益儲蓄帳戶因收益優於傳統存款、又兼具流動性與保障，成為短期閒置資金的熱門選擇。

CBS News報導，在聯準會（Fed）維持利率處相對高檔之際，高收益儲蓄帳戶（HYSA）是許多民眾存放閒置資金的熱門選擇。以目前市場約4.1%的年收益率（APY）計算，存入10萬元一年約可獲4100元利息；持續存放18個月，在複利效果下，利息可望超過6200元。

報導指出，高收益儲蓄帳戶最大優勢，在於利率通常遠高於傳統儲蓄帳戶。根據聯邦存款保險公司（FDIC）資料，一般傳統儲蓄帳戶平均利率不到1%，部分大型銀行更低；目前不少線上銀行及金融機構提供約4%的高收益利率，使兩者收益差距相當明顯。

CBS提醒，高收益儲蓄帳戶採浮動利率，銀行可依市場環境及聯準會政策調整利率。若聯準會降息，銀行提供的年收益率也可能下降；反之，若聯準會升息，存款收益也可能增加。

報導指出，高收益儲蓄帳戶具有不少優勢；與股票或共同基金相比，本金不會因市場波動而大幅起落；與定期存款相比，資金流動性更高，存戶通常可隨時提領資金，不必擔心提前解約而支付違約金，相當適合做為緊急預備金、購屋頭期款、子女教育基金，或一年內可能動用資金的存放場所。

高收益儲蓄帳戶也並非沒有缺點。除了利率可能隨時調整，部分金融機構可能設有最低開戶金額、最低餘額要求或每月提款次數限制，民眾申辦前應仔細閱讀相關規定。

專家建議，民眾除比較年收益率高低外，也應確認帳戶是否收取管理費、最低存款限制，以及金融機構是否受到FDIC或全國信用合作社管理局（NCUA）保障。只要存款在保險額度內，即使金融機構倒閉，存戶資金仍可獲得保障。

精華 FAQ

  • 因聯準會利率仍處相對高檔，許多銀行提供約4%的APY，明顯高於傳統儲蓄帳戶不到1%的平均水準，適合停放短期閒置資金。

  • 它兼具較高利率與高流動性，資金可隨時提領且通常無提前解約罰金，因此很適合緊急預備金、購屋頭期款或一年內要用的資金。

  • 除了比較APY，也要確認是否有管理費、最低存款或餘額要求、每月提款限制，並查明是否受FDIC或NCUA保障，以確保存款安全。

聯準會 利率

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