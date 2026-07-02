出回憶錄爆查克柏格內幕 前高管告Meta試圖讓她噤聲

前Meta高層主管溫-威廉斯向法院提出訴訟，指控Meta試圖讓她噤聲。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 前Meta高管溫-威廉斯因回憶錄揭露查克柏格與公司內幕，指控Meta以仲裁和協議封口，她則要求法院撤銷相關禁言與離職條款。

社群媒體 巨頭臉書母公司Meta 一位前高層主管出版回憶錄，披露她工作期間看到聽到的爆炸性內幕。她已向法院提出訴訟，指控Meta試圖讓她噤聲。

美聯社報導，一位前Meta高層因其回憶錄「不管不顧的人」（Careless People）而提出訴訟，指控Meta試圖「封殺」她。回憶錄以爆炸性的內幕報導，揭露了她在Meta工作期間的經歷。

這起訴訟於上周四（6月25日）在北加州聯邦法院提起，訴訟稱這家科技巨頭先前透過私人仲裁，裁決禁止她談論公司或宣傳其暢銷書，她的訴訟宣稱該裁決無效。訴訟還指出，她離開Meta時簽署的離職協議（其中她同意不詆毀公司）是在脅迫之下簽署的。

溫-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）於2011年至2017年擔任臉書（Facebook，隸屬於Meta Platforms Inc.之下）的全球公共政策總監，直到被解雇。「不管不顧的人」一書指控執行長查克柏格 和其他高階主管存在殘酷且令人不安的行為，並描述了查克柏格為博取中國官員好感而採取的種種手段。

Meta反駁說，溫-威廉斯違反了協議，寫了一本充滿不實資訊的書。訴訟指出，Meta現在要求溫-威廉斯每次違反不詆毀協議的事件，就應賠償5萬元，並稱此舉給她造成了經濟壓力。她請求法院撤銷仲裁令，並廢除她與臉書公司簽訂的離職協議。

Meta在一份聲明中表示，其「前雇員試圖利用法律程序推銷書籍，而仲裁員此前已裁定，此舉違反了她多年前接受巨額遣散費時與公司簽署的協議。她的書脫離現實，充滿詆毀和虛假陳述。」

根據訴訟文件，Meta公司已取得緊急禁言令，禁止溫-威廉斯及其律師批評公司或宣傳其書籍。訴訟稱，自該書出版以來的一年多時間裡，Meta公司一直對她進行監視，公司代表出席她的公開活動並拍照，「所有這些都是為了記錄溫-威廉斯在每次活動中都未提及Meta公司或其書籍。」