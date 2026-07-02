出回憶錄爆查克柏格內幕 前高管告Meta試圖讓她噤聲
前Meta高管溫-威廉斯因回憶錄揭露查克柏格與公司內幕，指控Meta以仲裁和協議封口，她則要求法院撤銷相關禁言與離職條款。
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前Meta高管溫-威廉斯因回憶錄揭露查克柏格與公司內幕，指控Meta以仲裁和協議封口，她則要求法院撤銷相關禁言與離職條款。
社群媒體巨頭臉書母公司Meta一位前高層主管出版回憶錄，披露她工作期間看到聽到的爆炸性內幕。她已向法院提出訴訟，指控Meta試圖讓她噤聲。
美聯社報導，一位前Meta高層因其回憶錄「不管不顧的人」（Careless People）而提出訴訟，指控Meta試圖「封殺」她。回憶錄以爆炸性的內幕報導，揭露了她在Meta工作期間的經歷。
這起訴訟於上周四（6月25日）在北加州聯邦法院提起，訴訟稱這家科技巨頭先前透過私人仲裁，裁決禁止她談論公司或宣傳其暢銷書，她的訴訟宣稱該裁決無效。訴訟還指出，她離開Meta時簽署的離職協議（其中她同意不詆毀公司）是在脅迫之下簽署的。
溫-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）於2011年至2017年擔任臉書（Facebook，隸屬於Meta Platforms Inc.之下）的全球公共政策總監，直到被解雇。「不管不顧的人」一書指控執行長查克柏格和其他高階主管存在殘酷且令人不安的行為，並描述了查克柏格為博取中國官員好感而採取的種種手段。
Meta反駁說，溫-威廉斯違反了協議，寫了一本充滿不實資訊的書。訴訟指出，Meta現在要求溫-威廉斯每次違反不詆毀協議的事件，就應賠償5萬元，並稱此舉給她造成了經濟壓力。她請求法院撤銷仲裁令，並廢除她與臉書公司簽訂的離職協議。
Meta在一份聲明中表示，其「前雇員試圖利用法律程序推銷書籍，而仲裁員此前已裁定，此舉違反了她多年前接受巨額遣散費時與公司簽署的協議。她的書脫離現實，充滿詆毀和虛假陳述。」
根據訴訟文件，Meta公司已取得緊急禁言令，禁止溫-威廉斯及其律師批評公司或宣傳其書籍。訴訟稱，自該書出版以來的一年多時間裡，Meta公司一直對她進行監視，公司代表出席她的公開活動並拍照，「所有這些都是為了記錄溫-威廉斯在每次活動中都未提及Meta公司或其書籍。」
她主張Meta先前透過私人仲裁與離職協議限制她談論公司，並對其宣傳回憶錄加以禁止，因此請求法院撤銷仲裁令與離職協議。 書中指控查克柏格及多位高階主管行為殘酷，並描述他為討好中國官員所做的種種安排，內容被Meta批評為失實且帶有詆毀性。 Meta表示對方是在利用法律程序推銷書籍，且仲裁員已認定她違反多年來接受遣散費時簽署的協議，因此公司否認其指控。
精華 FAQ
她主張Meta先前透過私人仲裁與離職協議限制她談論公司，並對其宣傳回憶錄加以禁止，因此請求法院撤銷仲裁令與離職協議。
書中指控查克柏格及多位高階主管行為殘酷，並描述他為討好中國官員所做的種種安排，內容被Meta批評為失實且帶有詆毀性。
Meta表示對方是在利用法律程序推銷書籍，且仲裁員已認定她違反多年來接受遣散費時簽署的協議，因此公司否認其指控。
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