1號公路關閉3年後重開 加州大索爾觀光業喜迎復甦

1號公路已經重新開放，景色壯觀的大索爾正迎來一場盛大的復甦。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 1號公路封閉三年後重開，大索爾觀光業明顯回暖，餐旅商家客流與營收大增，但業者也面臨人手不足、保險與氣候風險升高。

舊金山 紀事報報導，過去三年間，由於主要道路封閉，1號公路標誌性路段的旅遊業遭受重創。堅持經營至今的當地商家如今終於迎來了回報。在1號公路全面通車僅四個月後的國殤日（Memorial Day）前那個周日，大索爾（Big Sur）最古老的度假村River Inn旅館，僅其餐廳就接待超過1200名遊客。

大索爾坐落於Santa Lucia山脈與太平洋之間，有壯觀的懸崖、鬆散的土壤和日益惡劣的天氣，沿著1號公路綿延75英里的地帶，一位著名地質學家將其稱為「全美環境最脆弱的一段公路」。過去十年間，這片偏遠海岸線上約1200名常住居民，每年都遭遇山體滑坡、野火、泥石流等災難，導致道路長期封閉，嚴重阻礙旅遊業發展。此次封路是1937年1號公路建成以來持續時間最長的一次，接連發生的滑坡已將該地區唯一的一條進出道路阻斷三年。

加州 交通廳統計，自五個半月前開放遊客重新駕車遊覽大索爾全段海岸線以來，當地餐館和商鋪的客流量激增40%。周末營業額幾乎是去年的兩倍，許多酒店報告稱，在節假日期間，預訂早在六個月前就已額滿。

Visit California統計，位於1號公路長期封閉路段以南的觀景點Ragged Point，北行車流量較去年同期激增900%以上；該地區部分商家的客流量翻了一番。

生意興隆給當地小企業主帶來了人手不足等種種挫折，他們一直在努力尋求微妙的平衡，與其徹底調整策略以增加利潤，他們更希望保持簡單經營，並充實財務儲備。氣候變化帶來的更強風暴、更高海浪和更猛烈的野火，更加劇這種緊迫感。鑑於預計今年冬季將有大量降水，泥石流和落石事件將更加頻繁。

近年來，企業主還不得不應對不斷上漲的保險費和飆升的運營成本。在這片地勢險峻的海岸線上，即便是最基本的經營開支也可能十分昂貴。

令他們感到些許寬慰的是，加州交通廳在過去30年裡已深入了解了1號公路脆弱的地質狀況，並致力於盡一切可能保護它。自2016年以來，該部門已在該地區的非計畫應急工程上投入逾3.15億元的資金，做好應對一切情況的準備。