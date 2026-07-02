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若能選擇…灣區人最想搬到舊金山、柏克萊

編譯組／綜合報導
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拍達路瑪當地有美麗公園與健行路線，氣候舒適，是居民將移居的灣區城市之一。(圖取自...
拍達路瑪當地有美麗公園與健行路線，氣候舒適，是居民將移居的灣區城市之一。(圖取自拍達路瑪市府臉書)

舊金山紀事報向讀者提問：若要搬到灣區的另一個城市，會選擇哪裡？舊金山與柏克萊位居榜首，但也有其他驚喜城市。

拍達路瑪(Petaluma)、阿拉米達與屋崙，排名在舊金山與柏克萊之後；艾爾森多(El Centro) 及莫拉卡(Moraga) 這兩個被低估的城市，也獲得許多支持。

布里斯本(Brisbane)這個位於半島的小社區，除了有高速公路出口，很少有人會注意到它，竟獲得一票，儘管布里斯班只有4851位居民。柏斯菲卡(Pacifica) 以其霧氣瀰漫氣候與標誌性的面海Taco Bell餐廳而聞名，則獲得高評價。受訪者還提到瑪蒂尼茲(Martinez)與卡斯楚谷(Castro Valley)，認為是物價適中、氣候宜人、生活方便及社區關係和諧的小鎮。

以下是讀者們對想搬到各個城市的一些看法：

─拍達路瑪：當地有美麗公園與健行路線、氣候舒適，有美味的麵包店。還有小型海濱。當地商店林立，包括一家書店，交通便利、風景優美，可直達海岸。市中心繁華熱鬧，餐廳眾多。SMART輕軌途經這裡，居民友善。

─聖拉菲(San Rafael)：一名結束20年的舊金山生活、搬來聖拉菲的居民表示，當地離舊金山大橋只有20分鐘車程，市中心繁華熱鬧，公共交通便利，氣候宜人，充滿地中海風情。

─密爾谷(Mill Valley)：離市區很近，可以散步，有著迷人的小鎮氛圍。它位在舊金山北部的馬連縣，風景優美，環境幽靜。

─屋崙：有一些房價適中的地區，公共交通便利，文化多元，餐廳、劇院林立，藝術氛圍濃厚，許多藝術家因為舊金山的生活成本過高而選擇搬到這裡。

─舊金山：有很多很好的社區，風景優美且有適合散步的路線，以及沿水而建的新公園。可體驗都市生活的活力和多樣性。舊金山比屋崙更適合步行，也離馬連縣的戶外活動場所更近。

精華 FAQ

  • 報導詢問讀者：如果要搬到灣區的另一個城市，最想選哪裡。結果顯示舊金山與柏克萊名列前茅，其他如拍達路瑪、阿拉米達和屋崙也獲得不少支持。

  • 文中提到拍達路瑪、阿拉米達、屋崙、艾爾森多、莫拉卡、布里斯本、柏斯菲卡、瑪蒂尼茲與卡斯楚谷等地，原因多半是房價較可負擔、氣候宜人、交通便利，且社區氛圍良好。

  • 讀者最常提到美麗公園、健行路線、海濱景觀、公共交通、餐廳與文化設施，以及友善社區。部分人也看重步行性、接近舊金山的距離，和相對較低的生活成本。

灣區 舊金山 柏克萊

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