灣區愈來愈多年輕人痛恨AI：像交了笨蛋朋友

舊金山的年輕人討厭人工智慧。圖為反人工智慧組織STOP AI 網站主頁截圖。(stopai.info)

舊金山 的年輕人討厭人工智慧 （AI），他們說跟AI打交道，「就像交了一個笨蛋朋友」。

SFGATE報導，德懷爾（ Somerset Dwyer）在諾布崗找到了一套兩房公寓，她覺得自己簡直做到了不可能的事。她從小就住在離新家四個街區的地方，大學畢業後，她將第一次搬進自己的公寓，並以成年人的身分重返舊金山。

她興奮地稱這個街區是「老舊金山」的縮影，那裡有她童年記憶中的餐廳和充滿活力的酒吧。但當她真正搬進去之後，卻發現這個街區的氛圍似乎已經改變了。

「一切都消失了。大家都居家辦公，社區感蕩然無存，」德懷爾說。一股由AI驅動、與科技相關的城市改造浪潮正悄然滲入舊金山僅存的幾處未受影響的角落，對德懷爾而言，「這讓我很難再與這座城市建立聯繫」。

儘管全世界都在關注舊金山，視其為AI領域的領頭羊，但令人驚訝的是，許多年輕人卻對它深惡痛絕。在這個擁有悠久歷史、以豐富的藝術底蘊和進步理念吸引著年輕人的城市，有些人卻認為AI與舊金山所代表的一切都背道而馳。

每周三晚上，在卡普街（Capp Street）的Kiitos雞尾酒吧和運動酒吧，一小群人會聚在一起喝酒。你一眼就能認出他們，他們年齡、種族和其他背景各不相同，但都穿著印有醒目白色字母的亮紅色T恤：停止人工智慧（STOP AI）。

這個草根維權組織於2024年在屋崙成立，如今已遍布整個灣區。「停止AI」的參與者跨越各個年齡段，他們都因親眼目睹AI在日常生活中帶來的負面影響而深受觸動。

舉例而言，一位前軟體工程師的工作被AI取代後，如今卻遭到AI新創公司廣告牌的嘲諷，這些廣告牌宣稱他們將「停止招募真人」。一位70多歲的藝術教師擔憂，當一切都可以被複製時，視覺藝術的未來將會如何？而27歲的舊金山綠黨縣議員胡因-奧基夫（Valielza Huynh-O’Keefe）則希望阻止AI進一步滲透到她的生活中。