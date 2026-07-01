北加圖書館槍擊案兇嫌父母 曾就他獲取槍枝權利激烈爭執

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北加州圖書館槍擊案嫌犯父母，離婚時曾爭論其槍枝使用權。

北加州圖書館槍擊案嫌犯父母，離婚時曾爭論其槍枝使用權。 重點二： 母親反對患自閉症的布萊德利接觸武器，認為存在安全風險。

母親反對患自閉症的布萊德利接觸武器，認為存在安全風險。 重點三：父親則主張射擊可豐富兒子生活，並稱家中槍支一直妥善存放。

北加州 圖書館槍擊 案兇嫌的父母親，當年離婚時曾就他獲取槍枝的權利發生激烈爭執，離婚文件中提到這些。

紐約郵報加州版報導，溪口圖書館槍擊案嫌犯布萊德利賽爾（Bradley Sayer）的父母在激烈的離婚訴訟中，曾就他能否持有槍支的問題爭執不下。這位18歲的年輕人據稱是臭名昭著的科倫拜恩高中槍擊案的「粉絲」，他被指控在6月22日的襲擊中槍殺了受害人46歲的赫爾（Jacob Hull）和74歲的強森（Robert Johnson）。

郵報獨家獲得的法庭文件顯示，賽爾的母親，現年51歲的維姬賽爾（Vicki Sayer），反對允許患有自閉症的兒子使用武器，而他的父親，66歲的大衛賽爾（David Sayer）則支持，因為他認為射擊能「豐富兒子的生活」。

此前，這對父母也曾就布萊德利在 iPad 上花費的螢幕時間發生過爭執。布萊德利是溪口高中今年的畢業生。2022年6月13日，當時布萊德利是14歲，維姬的家庭法律師致信她即將成為前夫的律師，信中寫道：「您的委託人周末讓布萊德利練習射擊，賽爾女士認為這存在安全隱患。」

「賽爾女士認為布萊德利練習射擊並不合適。布萊德利患有自閉症，而您的委託人似乎一直沒有考慮到這一點，因為布萊德利的行為舉止與正常兒童不同。我的委託人不知道該如何處理您的委託人似乎不理解布萊德利的局限性和需求這一事實。」

維姬的家庭律師史蒂芬森（Kimberly Steffenson）在信中也提到了法醫心理學家羅德醫師（Dr. Eugene Roeder），他曾參與此案並就布萊德利一事提出建議。「鑑於目前的情況，賽爾女士不會簽署和解協議，她要求賽爾先生不得帶布萊德利去射擊。」

大衛的律師巴克（Randy Bakke）當天也以措辭簡潔的信件予以回擊：「在整個婚姻期間，包括撫養三個孩子直至分居之日，家中一直都有槍支。所有武器都一直妥善存放。在婚姻期間，賽爾女士從未對此表示過任何擔憂。但自從分居之日起，維姬就一直試圖控制和操縱大衛與兒子布萊德利的關係。」