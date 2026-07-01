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凱瑟精神科爆種族歧視 病患遭非法治療 降薪逼前主管辭職

編譯組／綜合報導
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亞裔醫師起訴雇主凱瑟集團，指控其歧視員工和病人，並在急診室剝奪精神病患者公民權利...
亞裔醫師起訴雇主凱瑟集團，指控其歧視員工和病人，並在急診室剝奪精神病患者公民權利。(Kaiser Permanente官方臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北加州凱瑟醫療集團急診精神科醫師提告，指控部門長期存在種族歧視與不當對待。
  • 重點二：訴狀稱員工辱罵黑人與亞裔患者，並對精神病患進行非法留院及未經同意用藥。
  • 重點三：原告指控她舉報後遭報復，被削減職責、班次與薪資，最後被迫辭職。

一位曾在北加州凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）急診精神科部門擔任領導職務的精神科醫師提起訴訟，指控該部門存在種族歧視、歧視行為以及對弱勢精神病患者進行非法治療。

在法庭文件中，凱瑟醫療集團否認所有指控，並辯稱該訴狀未能提出有效的法律依據。

NBC Bay Area報導，Pachida Lo醫師曾擔任凱瑟醫院精神科助理主任和生物倫理委員會共同主席，今年3月辭職之後，在阿拉米達縣提起訴訟。她目前仍在凱瑟醫療集團的另一家門診機構工作。

根據訴訟，Pachida Lo醫師曾向醫院領導階層及人力資源部門舉報她認為存在歧視性言論、不道德行為以及侵犯精神病患者公民權利的行為。

Pachida Lo醫師的父母是越戰後逃離寮國的苗族難民，她表示，家庭經歷激勵她成為精神科醫師，並為服務不足的社區發聲。

根據訴訟文件，Pachida Lo目睹員工使用種族歧視與性侮辱語言描述黑人及亞裔患者，嘲笑他們的口音，並對同事發表冒犯性言論。訴狀也描述員工在工作場所玩「反人類卡牌」（Cards Against Humanity）遊戲，以及在一次關於如何消除種族歧視的問題，有人回答說「把所有黑人都關進監獄」。

她指出，患者被非人化對待，尤其是那些在急診室尋求治療、患有嚴重精神疾病的黑人與亞裔患者。

訴訟指控工作人員不當介入精神科病例，包括報警與查詢患者的犯罪紀錄。訴訟還指控，精神病患者被非法強制留院的時間超過規定期限，在部份情況下，未經患者同意就被注射抗精神病藥物。

訴訟的核心指控之一涉及一名黑人患者，他於2022年被送入凱瑟醫療集團，並被強制留院接受72小時的精神治療。根據訴狀，該名患者在試圖離開醫院偷車後，被移交給執法部門，而不是繼續接受精神治療。Pachida Lo醫師指出，凱瑟醫療集團剝奪他急需的專業精神科護理。

Pachida Lo醫師的律師史密斯(Nate Smith)表示，這些指控指向的是系統性缺陷，而非個別不當行為。這不是個別不良行為者的問題，而是凱瑟醫療集團的問題。

訴訟稱，Pachida Lo曾多次透過管理階層和人力資源部門反映她的擔憂，但卻被同事貼上了「反白人」的標籤。根據訴狀，內部人力資源部門的調查結論是，某些工作場所行為不妥，但並未認定其違法。

訴訟並指控凱瑟醫療集團對她進行報復，包括剝奪她的管理職責、減少她的輪班時間以及降低薪資，最終導致她辭職。

精華 FAQ

  • 原告是精神科醫師 Pachida Lo，她曾任凱瑟醫院精神科助理主任，並擔任生物倫理委員會共同主席，之後才因爭議離開領導職務。

  • 訴狀指控員工以種族與性侮辱語言描述黑人及亞裔患者，還介入病例、查犯罪紀錄、超期留院，甚至未經同意注射抗精神病藥物。

  • 她表示自己向管理層與人資反映問題後，被同事貼上反白人標籤，接著遭剝奪管理職責、減少輪班並降低薪資，最終在今年3月辭職。

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