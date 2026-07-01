我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉嫌於2009年丟棄親生女兒的昂杜托，16年後落網判刑。（聯合市警局）
涉嫌於2009年丟棄親生女兒的昂杜托，16年後落網判刑。（聯合市警局）

每日郵報報導，47歲物理治療師昂杜托（Angela Onduto）涉嫌於2009年，於灣區殺害剛出生的女兒，將遺體丟棄垃圾箱。她逃避司法制裁17年，直到一張好市多Costco）收據與先進的DNA技術，警方於2025年成功將其逮捕。對故意誤殺罪（voluntary manslaughter）提出不抗辯後，昂杜托被判六年刑期。

2009年5月18日，一名男子在灣區聯合市（Union City）帕克賽德公寓（Parkside Apartments）垃圾箱尋找回收品時，發現一名當時不知其身分、被警方命名為艾斯佩蘭薩（Matea Esperanza）的女嬰遺體，臍帶還連在身上，現場還有沾滿血跡的褲襪，及一張好市多收據。

根據聖荷西信使報（Mercury News），昂杜托律師稱，時年30多歲的昂杜托「歷經數小時分娩，獨自在浴缸內生產後，幾乎立即將女兒溺斃，遺體丟棄至住所公寓的垃圾箱。」當時她已被警方鎖定，但因證據不足，並未被正式起訴。

之後，這位物理治療師搬到丹佛（Denver）生活16年，直到警方重新取得其DNA樣本，加上鑑識科技進步，成功將她與案發現場聯繫起來，2025年6月將其逮捕。檢方表示，就是那張Costco收據將昂杜托與犯罪現場聯繫了起來。

根據SF Gate取得加州副檢察長（Deputy Attorney General）奧斯特利（Thomas Ostly）提交給法院的文件指出，昂杜托對此事「毫無悔意。她在懷孕期間就無意留下孩子，承認將這名無名女嬰（Baby Jane Doe）丟進垃圾箱，並否認案發時被診斷有任何精神疾病或吸毒。」

被捕後，昂杜托被引渡回阿拉米達縣（Alameda County），面臨謀殺指控，其醫療執照也被撤銷。其副公設辯護律師萊文（Sydney Bird Levin）稱，昂杜托在案發時就是合法職業的物理治療師，至被捕前一直從事這分工作。聖荷西信使報報導，萊文說︰「根據本案事實，並無任何理由可認定昂杜托擔任物理治療師，會突然對公共安全造成威脅。」

昂杜托的Linkedln資料顯示，她於今年早些時候取得科羅拉多州立大學（Colorado State University）人類服務學學士學位。至於她採取的不抗辯，是指「接受法院判罰但不認罪。」

被遺棄的艾斯佩蘭薩，已由聯合市警局（UCPD）安葬於鐘聲禮拜堂墓園（Chapel of the Chimes）。墓碑上刻著「以愛收養」（adopted with love），2009年5月18日。女嬰之父至今尚未確認身分。

該市警局聲明指出，「艾斯佩蘭薩案件歷經16年後終於有所進展，再次證明警局致力偵破冷案，給社區交代的承諾。」昂杜托已先服刑365天，因行為良好獲減刑54天，尚餘四年半多刑期。目前她被關押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），等待轉送至喬奇拉女子監獄（Chowchilla women's prison）。

精華 FAQ

  • 她被指在灣區聯合市住處產後，將剛出生的女兒溺斃，隨後把遺體丟進公寓垃圾箱，構成故意誤殺與相關謀殺指控。

  • 檢方指出，案發現場留下的好市多收據成為重要線索，再配合後來重新取得的DNA樣本與鑑識技術進步，終於把她與現場連結。

  • 昂杜托被引渡回阿拉米達縣後面臨起訴，選擇不抗辯並被判六年刑期，已先服刑365天，現被關押等待轉送女子監獄。

好市多 灣區 Costco

上一則

金山海特街78號64戶可負擔房落成 專供青年、低收入家庭

下一則

世界盃32強賽美國對陣波赫 今天李維球場開踢

延伸閱讀

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網
泰國17歲少女箱屍案家屬悲慟 澳洲籍嫌犯機場落網

泰國17歲少女箱屍案家屬悲慟 澳洲籍嫌犯機場落網
受害者死前曾發傷重照片求救…聖荷西華裔男涉殺妻被捕

受害者死前曾發傷重照片求救…聖荷西華裔男涉殺妻被捕

嚴打人口販運 金山警攔查救出17歲少女

嚴打人口販運 金山警攔查救出17歲少女
華男涉上州綁架勒索商業夥伴 判囚6年 沒收91萬元

華男涉上州綁架勒索商業夥伴 判囚6年 沒收91萬元

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成