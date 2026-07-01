產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

涉嫌於2009年丟棄親生女兒的昂杜托，16年後落網判刑。（聯合市警局）

每日郵報報導，47歲物理治療師昂杜托（Angela Onduto）涉嫌於2009年，於灣區 殺害剛出生的女兒，將遺體丟棄垃圾箱。她逃避司法制裁17年，直到一張好市多 （Costco ）收據與先進的DNA技術，警方於2025年成功將其逮捕。對故意誤殺罪（voluntary manslaughter）提出不抗辯後，昂杜托被判六年刑期。

2009年5月18日，一名男子在灣區聯合市（Union City）帕克賽德公寓（Parkside Apartments）垃圾箱尋找回收品時，發現一名當時不知其身分、被警方命名為艾斯佩蘭薩（Matea Esperanza）的女嬰遺體，臍帶還連在身上，現場還有沾滿血跡的褲襪，及一張好市多收據。

根據聖荷西信使報（Mercury News），昂杜托律師稱，時年30多歲的昂杜托「歷經數小時分娩，獨自在浴缸內生產後，幾乎立即將女兒溺斃，遺體丟棄至住所公寓的垃圾箱。」當時她已被警方鎖定，但因證據不足，並未被正式起訴。

之後，這位物理治療師搬到丹佛（Denver）生活16年，直到警方重新取得其DNA樣本，加上鑑識科技進步，成功將她與案發現場聯繫起來，2025年6月將其逮捕。檢方表示，就是那張Costco收據將昂杜托與犯罪現場聯繫了起來。

根據SF Gate取得加州副檢察長（Deputy Attorney General）奧斯特利（Thomas Ostly）提交給法院的文件指出，昂杜托對此事「毫無悔意。她在懷孕期間就無意留下孩子，承認將這名無名女嬰（Baby Jane Doe）丟進垃圾箱，並否認案發時被診斷有任何精神疾病或吸毒。」

被捕後，昂杜托被引渡回阿拉米達縣（Alameda County），面臨謀殺指控，其醫療執照也被撤銷。其副公設辯護律師萊文（Sydney Bird Levin）稱，昂杜托在案發時就是合法職業的物理治療師，至被捕前一直從事這分工作。聖荷西信使報報導，萊文說︰「根據本案事實，並無任何理由可認定昂杜托擔任物理治療師，會突然對公共安全造成威脅。」

昂杜托的Linkedln資料顯示，她於今年早些時候取得科羅拉多州立大學（Colorado State University）人類服務學學士學位。至於她採取的不抗辯，是指「接受法院判罰但不認罪。」

被遺棄的艾斯佩蘭薩，已由聯合市警局（UCPD）安葬於鐘聲禮拜堂墓園（Chapel of the Chimes）。墓碑上刻著「以愛收養」（adopted with love），2009年5月18日。女嬰之父至今尚未確認身分。

該市警局聲明指出，「艾斯佩蘭薩案件歷經16年後終於有所進展，再次證明警局致力偵破冷案，給社區交代的承諾。」昂杜托已先服刑365天，因行為良好獲減刑54天，尚餘四年半多刑期。目前她被關押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），等待轉送至喬奇拉女子監獄（Chowchilla women's prison）。