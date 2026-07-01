LGBTQ+蓬勃發展 矽谷驕傲節8月登場

矽谷驕傲節8月登場。(Silicon Valley Pride官網)

聖荷西 的驕傲月慶祝活動雖然在6月就開始了，但只有到8月，矽谷 驕傲節(Silicon Valley Pride)的遊行和慶典才算真正落下帷幕。

聖荷西焦點（San José Spotlight）倡議者表示，在當今的政治環境下，8月29日和30日舉行的矽谷驕傲節活動比以往任何時候都更重要，這場慶祝活動為參與者帶來了社群歸屬感，在反LGBTQ+情緒和相關立法盛行的當下尤其重要。

矽谷驕傲節臨時執行長邁伊（Jerry Mai）表示，今年矽谷驕傲節的主題「蓬勃發展」（Flourish and Bloom）旨在提醒LGBTQ+族群保持可見度。

他希望社群能夠繼續接納LGBTQ+文化，儘管今年的企業贊助下降了12%。

矽谷驕傲節的前身是聖荷西驕傲節，慶祝活動在6月舉行。但為了避免與舊金山的驕傲節撞期，日期進行調整。前執行長丹森(Nicole A. Denson)表示，這項調整使得表演者和商販能夠參加多個活動。

「這是一個人們可以做回自己的地方，」丹森告訴「焦點」，「他們可以盡情表達自我，展現個性，盛裝打扮，感受到溫暖和接納。」

前聖克拉拉縣議員、矽谷首位公開出櫃的官員耶格(Ken Yeager)表示，「驕傲」一詞恰如其分地描述了這場慶祝活動，它為上世紀70年代那些感到被社會排斥的同性戀者帶來了自尊。

矽谷驕傲節兩天的活動包括表演、家庭花園（內設變裝皇后故事會、角色扮演和著色活動）。聖荷西鯊魚隊和灣區女武神啦啦隊也將在活動中設立展位。主辦單位表示，去年的遊行隊伍約有150輛花車，今年的規模可能會更大。