我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

LGBTQ+蓬勃發展 矽谷驕傲節8月登場

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷驕傲節8月登場。(Silicon Valley Pride官網)
矽谷驕傲節8月登場。(Silicon Valley Pride官網)

聖荷西的驕傲月慶祝活動雖然在6月就開始了，但只有到8月，矽谷驕傲節(Silicon Valley Pride)的遊行和慶典才算真正落下帷幕。

聖荷西焦點（San José Spotlight）倡議者表示，在當今的政治環境下，8月29日和30日舉行的矽谷驕傲節活動比以往任何時候都更重要，這場慶祝活動為參與者帶來了社群歸屬感，在反LGBTQ+情緒和相關立法盛行的當下尤其重要。

矽谷驕傲節臨時執行長邁伊（Jerry Mai）表示，今年矽谷驕傲節的主題「蓬勃發展」（Flourish and Bloom）旨在提醒LGBTQ+族群保持可見度。

他希望社群能夠繼續接納LGBTQ+文化，儘管今年的企業贊助下降了12%。

矽谷驕傲節的前身是聖荷西驕傲節，慶祝活動在6月舉行。但為了避免與舊金山的驕傲節撞期，日期進行調整。前執行長丹森(Nicole A. Denson)表示，這項調整使得表演者和商販能夠參加多個活動。

「這是一個人們可以做回自己的地方，」丹森告訴「焦點」，「他們可以盡情表達自我，展現個性，盛裝打扮，感受到溫暖和接納。」

前聖克拉拉縣議員、矽谷首位公開出櫃的官員耶格(Ken Yeager)表示，「驕傲」一詞恰如其分地描述了這場慶祝活動，它為上世紀70年代那些感到被社會排斥的同性戀者帶來了自尊。

矽谷驕傲節兩天的活動包括表演、家庭花園（內設變裝皇后故事會、角色扮演和著色活動）。聖荷西鯊魚隊和灣區女武神啦啦隊也將在活動中設立展位。主辦單位表示，去年的遊行隊伍約有150輛花車，今年的規模可能會更大。

精華 FAQ

  • 活動訂於8月29日與30日舉行，等於為聖荷西的驕傲月慶祝劃下正式句點。主辦方認為，在反LGBTQ+情緒與立法增加的背景下，這場活動尤其重要。

  • 今年主題是「蓬勃發展」（Flourish and Bloom），臨時執行長邁伊表示，這是提醒LGBTQ+族群保持可見度，並持續在社會中展現自我與存在感。

  • 兩天活動包括表演、家庭花園、變裝皇后故事會、角色扮演與著色活動，鯊魚隊和女武神啦啦隊也會設攤。主辦方估計遊行規模可能更大，但企業贊助下降12%。

矽谷 聖荷西

上一則

舊金山市府律師：最高法院維持出生公民權 華裔歷史勝利再獲確認

下一則

威善高在遊行中遭騷擾 裴洛西、陳詩敏同聲譴責

延伸閱讀

同志大遊行周末登場 舊金山加強公共安全

同志大遊行周末登場 舊金山加強公共安全
金山咖啡館捐3萬 力挺LGBTQ族群

金山咖啡館捐3萬 力挺LGBTQ族群

矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪

矽谷商業不動產租賃開始回溫 市場仍動盪
台灣花車「檳榔西施」驕傲大遊行 曼哈頓周日登場

台灣花車「檳榔西施」驕傲大遊行 曼哈頓周日登場
同志遊行禁令解除 匈牙利LGBTQ+將重返布達佩斯街頭

同志遊行禁令解除 匈牙利LGBTQ+將重返布達佩斯街頭

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成