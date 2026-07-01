聖荷西禁令奏效 街頭房車少一半

聖荷西市開始加大力度整治居住在車內的居民以來，曾經遍布街頭的房車(RV)數量已減少了一半以上。(Google Maps)

聖荷西 市加大力度整治居住在車內的居民以來，曾經遍布街頭的房車(RV)數量已減少了一半以上。官員表示，此舉創造了更乾淨、更安全的社區環境，但弱勢群體認為，有些政策讓他們不堪負荷。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，去年1月聖荷西市開始多管齊下，清理居住在車內的居民以來，房車數量已從960輛降至385輛。市府主要措施為：暫時禁止房車駛入數十條街道；嚴厲打擊車輛登記過期；以及組建一支專門的隊伍，對停放在城市小區域的房車開罰單。在過去一個財政年度，聖荷西市拖走超過5467輛房車，而前一個財年不到4000輛。

「聖荷西的社區正在取得進步，」市長馬漢的發言人甘恩（Seamus Gann）告訴「焦點」， 「我們將繼續把問責制與切實有效的幫助相結合，讓人們能夠擺脫流浪街頭的困境。」

但許多像西爾弗曼（Tania Silverman）這樣的房車居民並沒有得到幫助，反而被迫搬離居住地。西爾弗曼已經記不清自己搬家多少次了。這位39歲的女性過去十年一直住在房車裡，同時還要與自體免疫疾病和糖尿病作鬥爭。沒有廚房煮飯讓她難以控制血糖。

她和丈夫艾瑞克的停車位越來越難找。有時他們可以在一個地方停留幾個月，有時卻只能停幾天。他們之前被趕出了原來的車位，最近才搬到西聖荷西的另一條街上。

西爾弗曼夫婦和停在附近的22歲青年傑森(Jason)現在幾乎每天都會遇到警察。「自從我開始住在車裡，我就開始被警察找麻煩，這在以前是從來沒有過的，」傑森說，「被所有人用異樣的眼光看待。」

促成臨時房車禁令的導火線之一，是市議會在2024年4月對學校附近的房車實施更嚴格的限制。市議會批准三項不同的政策，分別限制大型車輛的停放地點、房車居民的過夜地點以及房車營地與學校的距離。

在去年大規模停車執法行動生效之前，大量房車集中在市中心和東聖荷西，沿著Tully Road等繁忙街道以及Las Plumas Avenue等住宅區。受影響最嚴重的地區之一是第七區，涵蓋聖荷西市中心和東區的部分地區，包括小西貢商業區。