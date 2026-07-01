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無人機捕捉 半月灣多條鯊魚啃鯨屍

編譯組／綜合報導
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半月灣附近駭人大白鯊視頻引發警告。示意圖。（取自www.fisheries.no...
半月灣附近駭人大白鯊視頻引發警告。示意圖。（取自www.fisheries.noaa.gov）

媒體SFGATE報導，一段令人震驚的視頻顯示，在半月灣附近海域，大白鯊正在啃食一頭鯨魚，促使相關部門向衝浪者和游泳者發出警告，要求他們避開該區域。

當地無人機操作員里格林（Sam Rigling）於6月25日在半月灣以南幾哩的Martin′s Beach海灘拍到了這段視頻，視頻中顯示，一頭身體變形的死鯨漂浮在海面上，多達六條不同種類的鯊魚正在啃食這具鯨屍。

「簡直難以置信，」里格林說，「這是我第一次用無人機拍到大白鯊。我完全沒想到這裡會有這麼多鯊魚。」

里格林的視頻顯示，有幼鯊和成年鯊魚都在啃食這頭鯨魚，其中還有鯊魚在撕扯鯨脂時猛烈地左右甩頭的畫面。里格林估計，其中一些鯊魚體長超過14呎。

今年加州沿海的大白鯊數量異常龐大，專家指出，海洋熱浪導致鯊魚更早、以更大規模返回加州。長堤州大鯊魚實驗室主任洛伊（Chris Lowe）此前曾告訴SFGATE，種種跡象表明，今年對該州來說將是一個「沙鯊橫行的夏天」。

據洛伊介紹，沙鯊捕食死亡鯨魚是加州大白鯊的常見行為，鯊魚會追隨鯨魚的遷徙路線尋找唾手可得的食物。

「這可能是成年大白鯊重返加州海岸的原因之一。這是一頓豐盛的大餐，而且不用花力氣，」洛伊周一告訴SFGATE，「牠們只需找到獵物，無需費力捕食。」

洛伊提到，在早前有紀錄的一起案例中，多年前曾有人在新港近海目睹一條16呎長的鯊魚，連續12小時吞食一頭鯨魚，吞食了多達600磅的鯨肉。

「牠吃得太飽了，看起來就像吞下一輛大眾汽車，牠簡直像陷入了『食物昏迷』。牠幾乎浮不上來，隨後又會沉下去，」洛伊說，「當你想到這種食物來源有多重要時，這確實令人印象深刻。」

洛伊表示，漂浮的鯨魚屍體散發的氣味能吸引數哩外的鯊魚，好比人類路過一家麵包店，並警告人們不要在死去的動物附近游泳或衝浪。正在啃食屍體的鯊魚可能會對同樣在進食的其他鯊魚產生防禦心理，並可能誤將人類當作前來覓食的另一種動物。

「如果水裡有死海豹或死鯨，你絕對應該另找地方游泳或衝浪，」洛伊說，「你可不想被當成競爭對手。」

在柏斯菲卡（Pacifica）出生長大的里格林表示，他將再避開下水幾周，他的衝浪朋友們也都在避開該區域。

精華 FAQ

  • 影片由當地無人機操作員里格林於6月25日拍攝，地點在半月灣以南幾哩的Martin′s Beach海灘附近海域，畫面中可見死鯨漂浮海面。

  • 影片顯示多達六條不同種類的鯊魚，包括幼鯊與成年鯊魚，都在啃食鯨屍，甚至可見鯊魚撕扯鯨脂時猛烈甩頭的畫面。

  • 專家表示鯨屍會散發氣味，能吸引數哩外的鯊魚前來覓食；進食中的鯊魚也可能具防衛性，誤把人類當成競爭者，增加風險。

半月灣

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