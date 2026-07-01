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聖荷西州大停車場 2死者身分確認

編譯組／綜合報導
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聖荷西州立大學停車場發現的兩具遺體身份已確認，一逝者姊妹在GoFundMe上發起...
聖荷西州立大學停車場發現的兩具遺體身份已確認，一逝者姊妹在GoFundMe上發起了一項募捐活動。(截圖)

舊金山紀事報報導，當局表示，上個月在聖荷西州立大學一處停車場被發現身亡的兩名死者已被確認為蒙特瑞縣居民。

聖塔克拉拉縣法醫辦公室上周四確認，死者分別為36歲的亨利（Angelo Henry）和30歲的奧埃盧阿-米薩（Deziree Auelua-Misa）。

當局稱，5月23日，兩人在該校西停車場一輛停放的車內被發現失去意識，停車場位於South Fourth街和East San Salvador 街附近。

據聖荷西州立大學警察局警長托馬斯（Jermaine Thomas）稱，在有人發現這對男女已在車內停留數小時後，校警於下午2點剛過便趕赴現場。托馬斯表示，此前注意到他們的一名路人曾以為兩人是在睡覺。

警員和消防員曾嘗試實施搶救，但亨利和奧埃盧阿-米薩最終被宣布死亡。截至上周，死因尚未公布。

托馬斯此前表示，兩人既非學生也非大學員工，且在初步調查階段，警方並未追查嫌疑人。

亨利和奧埃盧阿-米薩均來自聖荷西以南近70哩的海邊市（Seaside）。亨利是一名綜合格鬥選手兼賽事推廣人，奧埃盧阿-米薩則擔任酒店餐飲經理，兩人均有子女。

奧埃盧阿-米薩的姊妹在GoFundMe上發起了一項募捐活動，她將奧埃盧阿-米薩描述為「一位充滿愛心的女兒、姐妹、朋友，最重要的是，一位了不起的母親」，並表示捐款將用於支付悼念費用並撫養她的孩子們。

當局表示，上個月在聖荷西州立大學一處停車場被發現身亡的兩名死者已被確認為蒙特瑞縣...
當局表示，上個月在聖荷西州立大學一處停車場被發現身亡的兩名死者已被確認為蒙特瑞縣居民。（Google Maps）

精華 FAQ

  • 聖塔克拉拉縣法醫辦公室確認，死者為36歲的亨利（Angelo Henry）與30歲的奧埃盧阿-米薩（Deziree Auelua-Misa），兩人皆來自蒙特瑞縣。

  • 他們於5月23日在聖荷西州立大學西停車場一輛停放車內被發現失去意識，校警在下午2點過後趕到，警消雖急救，仍未能挽回兩人生命。

  • 警方表示，兩人並非學生或校內員工，初步調查階段也未追查嫌疑人；截至上周，死因仍未公布，案件原因仍待進一步釐清。

舊金山 聖荷西

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