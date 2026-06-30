舊金山高事故路段 華埠、米慎、田德隆等地區上榜
舊金山近日公布最新版「高事故路段網絡」地圖，顯示全市約13%的街道路段，發生了74%的重大交通事故。華埠、米慎(Mission)區、田德隆(Tenderloin)、SoMa等人口密集社區，仍有多條主要道路名列高風險路段。舊金山未來將優先投入交通工程改善及執法資源，降低交通事故與死亡人數。
根據最新地圖，Mission Street、Van Ness Avenue、Geary Boulevard、Market Street、Third Street及16街等主要幹道仍持續列入高事故路段，其中米慎區及田德隆一帶因車流、人流密集，加上公車、自行車及行人交會頻繁，依舊是交通安全改善重點。另一方面，華埠周邊的Jackson Street部分路段則首度被納入新版高事故網絡，顯示高齡居民及大量行人聚集區的交通安全問題仍值得關注。
交通局（SFMTA）指出，高事故路段並不代表每天都會發生事故，而是根據近五年重大傷亡事故集中程度分析所得。未來將優先在這些路段增設行人庇護島、縮短過馬路距離、改善號誌、擴大紅色禁停區、增設自行車保護設施，加速完成交通安全工程。
由於高事故路段多集中在移民社區、低收入社區及長者人口較多的地區，改善工程不僅關乎交通，也涉及公共健康與社區公平。
地圖顯示全市約13%的街道路段，卻集中發生了74%的重大交通事故，反映事故高度集中在少數幹道。市府因此將以這些路段作為優先改善目標。 華埠、米慎區、田德隆與SoMa等人口密集社區仍有多條路段上榜，包括Mission Street、Van Ness Avenue、Geary Boulevard、Market Street、Third Street及16街。 交通局將優先增設行人庇護島、縮短過馬路距離、改善號誌、擴大紅色禁停區，並加強自行車保護設施與執法，以降低事故與死亡風險。
精華 FAQ
地圖顯示全市約13%的街道路段，卻集中發生了74%的重大交通事故，反映事故高度集中在少數幹道。市府因此將以這些路段作為優先改善目標。
華埠、米慎區、田德隆與SoMa等人口密集社區仍有多條路段上榜，包括Mission Street、Van Ness Avenue、Geary Boulevard、Market Street、Third Street及16街。
交通局將優先增設行人庇護島、縮短過馬路距離、改善號誌、擴大紅色禁停區，並加強自行車保護設施與執法，以降低事故與死亡風險。
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