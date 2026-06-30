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裴洛西退休後 將在柏克萊加大成立研究院

編譯廖宜怡／綜合報導
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裴洛西與柏克萊加大宣布，雙方將在柏克萊加大成立「裴洛西代議制民主研究院」致力加強...
裴洛西與柏克萊加大宣布，雙方將在柏克萊加大成立「裴洛西代議制民主研究院」致力加強美國民主制度。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：裴洛西退休後將與柏克萊加大合作成立無黨派研究院，聚焦強化美國民主。
  • 重點二：新機構名為裴洛西代議制民主研究院，預定明年一月正式啟動並開課。
  • 重點三：研究院將設智庫、年度論壇與展覽區，初步籌款目標五千萬美元。

前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她明年1月退休之後的生活將非常忙碌，因為她將與柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大合作，共同成立一個新無黨派學術機構，致力加強美國民主。

美聯社報導，裴洛西與柏克萊加大29日宣布，雙方將在柏克萊加大成立「裴洛西代議制民主研究院」（Nancy Pelosi Institute for Representative Democracy），將於明年1月正式啟動。此外，她還將與其他學者在柏克萊加大共同教授一門關於國會的課程。

裴洛西說：「我很榮幸能與這群傑出的學者和學生合作，共同為下一代提供工具，來加強我們的民主制度，並創造一個致力為公眾爭取利益的未來。」

裴洛西表示，成立研究院並非出於政治目的，而是出於遠見，因為「本屆政府的所作所為讓我們對美國的民主制度憂心不已」。她說：「這個國家的締造者不想要王室或煽動者，也不想要國王。」

柏克萊加大表示，這所研究院將著重研究四大領域，包括加強美國民主制度、克服社區、經濟和地球面臨的挑戰、促進人權和公民權利，以及確保政治領導人能代表所有觀點和背景。將進行的研究項目將包括如何應對氣候變遷和財富不平等問題，以及哪些選舉改革可以減輕選民兩極化現象等。

據了解，裴洛西研究院決定設在柏克萊加大政治系，初步籌款目標為5000萬美元，目前已收到超過3500萬美元捐款。柏克萊加大校長萊恩斯（Rich Lyons）表示，裴洛西研究院的成立，與柏克萊加大致力促進公民話語權和培養學生成為秉持誠信的全球領導人的宗旨相符。

裴洛西研究院將設立一個智庫，供教職員研究政治議題，並計畫每年舉辦一次論壇，邀請訪問學者和國內外知名領導人齊聚一堂，共同探討這些問題。

此外，裴洛西研究院還將設立裴洛西展覽專區，詳細記錄裴洛西的傳奇從政生涯。

在小布希擔任總統的最後兩年時，裴洛西成為美國史上首位女性眾議院議長。在歐巴馬執政時，她繼續擔任議長，同時協助推動具有里程碑意義的「平價醫療法」（Affordable Care Act）。

精華 FAQ

  • 她將與柏克萊加大合作成立「裴洛西代議制民主研究院」，定位為無黨派學術機構，預計明年一月啟動，目標是研究並強化美國民主制度。

  • 研究院聚焦四大方向：強化美國民主、回應社區與經濟及地球挑戰、促進人權與公民權利，以及確保政治領導人能代表不同觀點與背景。

  • 除了設立智庫供教職員研究政治議題，還將每年舉辦論壇邀請國內外領袖參與，並設置裴洛西展覽專區，記錄她的從政生涯與歷史地位。

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