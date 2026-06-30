舊金山總教區 允賠償童年遭性侵者近4億 將惠及約530人

舊金山總教區同意對兒時遭性虐受害者賠償近4億美元和解金，是同類案件中金額最高的和解金之一。圖為信眾參加在舊金山總教區聖瑪麗大教堂活動。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山總教區同意支付近四億美元，和解約五百三十名性侵倖存者。

舊金山總教區同意支付近四億美元，和解約五百三十名性侵倖存者。 重點二： 協議要求教區提高透明度，並公開更多遭指控神職人員資訊。

協議要求教區提高透明度，並公開更多遭指控神職人員資訊。 重點三：這起和解源於加州新法帶動訴訟潮，且仍待法官最終批准。

舊金山 總教區同意向童年時期遭受神職人員性侵的倖存者，支付近4億美元和解金。這項和解協議，是數十年來席捲全球天主教總教區的性侵醜聞中，金額最高的和解案之一。

舊金山紀事報報導，這項於周一(29日)宣告的和解案，是在加州 一項新法律引發的大量兒童性虐待訴訟、舊金山總教區申請破產的三年之後。若和解獲得批准，協議將惠及約530名兒童性侵倖存者，指控最早可追溯至70年前。

除了賠償條款外，協議還強制要求總教區提高透明度，此為教區過去一直極力抵制。協議禁止在和解中使用保密協議，並要求更全面披露被指控性侵的神職人員資訊。根據代表眾多原告的律師事務所稱，截至目前，舊金山總教區是加州唯一尚未公布涉嫌性侵兒童神職人員名單的教區。

原告律師安德森(Jeff Anderson)表示，一個由九名倖存者組成的委員會與律師共同協商和解方案，數百名倖存者將對和解條款進行投票。協議還需獲得破產案法官的最終批准。

位在洛杉磯 的安德森律師事務所(Jeff Anderson and Associates )代表約200名原告。安德森表示，這是一項持續多年的共同努力，是美國目前為止達成最強有力的非經濟賠償和解協議。

舊金山總主教科迪里昂(Salvatore Cordileone)聲明表示，擬議和解方案，是「為倖存者爭取公平賠償的途徑」。聲明指出，整個天主教家庭應團結，共同參與這項和解方案，以彌補過錯。有道德上的責任，為那些值得堅定不移尊重、關注和祈禱的人們，帶來某種程度的療癒與和解。

歐德里斯科爾(Margie O’Driscoll)是一名倖存者，她說自己近50年前在馬連天主教高中(Marin Catholic High School)遭到一名神父的性侵。她表示，她和其他倖存者「如同沉重枷鎖般地背負痛苦和恥辱，度過非常非常長時間。」

她在周一線上發布會表示，本案的受害者比她承受這份痛苦的時間更長，超過70年，她們對所發生的一切感到羞恥和困惑，被總教區鄙視，有時甚至不被家人和朋友相信，「我認為今天，恥辱終將換邊。」

周一的宣告，標記著自舊金山總教區於2023年8月申請破產以來，此案取得最重大進展。

此前，加州一項具有里程碑意義的法律，暫時取消兒童性虐待受害者的民事時效限制。這項名為「加州兒童受害者法案」的法律，為倖存者開啟三年的訴訟窗口期從2020年1月1日至2022年12月31日，允許他們向施虐者尋求賠償，無論發生時間已過去了多久。

法案的通過，引發加州各地針對個人和機構的數千起訴訟，天主教會受到的衝擊尤為嚴重。舊金山是法案生效後首批申請破產保護的加州教區之一，聖他路薩(Santa Rosa)、屋崙與沙加緬度的教區也跟進。

在周一新聞發表會發言的倖存者們強調和解協議中的非經濟條款重要性，並指出這些條款，旨在防止未來世代再次發生類似的掩蓋和虐待行為。