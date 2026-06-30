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華裔母親返中探親 跨文化育兒觀找平衡

洛杉磯訊
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一名旅居洛杉磯的華裔母親今年首次帶著3歲女兒，回山東青島老家探親，在重溫久違的家...
一名旅居洛杉磯的華裔母親今年首次帶著3歲女兒，回山東青島老家探親，在重溫久違的家庭團聚中，重也感受到中美兩地截然不同的育兒觀念。（示意圖AI製作）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔母親返青島探親，首次帶三歲女兒體驗中國大家庭育兒。
  • 重點二：中國親友熱心照顧孩子，卻與她在美建立的自主育兒理念衝突。
  • 重點三：女兒在中國顯得快樂，也促使她重新思考母愛與文化傳承。

Business Insider報導，離開中國近十年後，一名旅居南加州華裔母親今年首次帶著三歲女兒，返回山東青島與家人共度農曆新年。原本期待享受久違的家庭團聚與親人協助，卻在陪伴女兒的過程中，重新感受到美中兩地截然不同的育兒觀念，也開始反思自己作為母親的角色與家庭傳承的意義。

這名叫隋聰（Grace Cong Sui，音譯）的媽媽分享，回到中國後，家人對女兒照顧得無微不至。祖父母、親戚總是搶著幫忙，孩子冷了有人添衣，幼兒園需要的用品也早已準備妥當。對長年在美國獨自承擔育兒責任的她而言，這種「全家一起帶孩子」的模式，讓她得以短暫從繁重的育兒工作中喘息。

然而，隨著相處時間增加，她也逐漸感受到文化上的衝突。在一次家庭聚會中，隋聰看到姨媽端著飯碗追著孫女餵飯，小女孩則一邊看電視、一邊張嘴接受餵食。當她試圖提醒這樣的做法不利於孩子建立自主進食習慣時，卻遭到自己母親以眼神制止。

類似情況在日常生活中屢見不鮮。當隋聰向女兒解釋不能吃太多甜食時，母親卻認為「偶爾吃冰淇淋沒關係」；當女兒專心玩玩具時，父親則常忍不住送上水果或新玩具打斷她；孩子與表親發生爭執時，長輩也傾向立刻轉移注意力，而非讓孩子學習處理情緒。

隋聰表示，自己在美國成為母親後，透過閱讀育兒書籍、參考專家建議以及不斷嘗試，逐漸建立一套強調獨立、自主與情緒教育的育兒方式，包括鼓勵孩子自己吃飯、尊重專注力發展，以及透過溝通引導情緒管理。

然而，在中國的大家庭環境裡，這些規則與習慣往往被親情與照顧所取代，也讓她開始感覺自己的育兒角色被弱化。

儘管如此，隋聰坦言，女兒在中國生活期間似乎格外快樂。家庭聚會時，孩子穿梭在親友之間，開心地向長輩拜年，並享受被眾人關注與疼愛的感覺。這種濃厚的家庭連結，是她在美國核心家庭生活中較少能提供的。

返美後一天晚餐時間，女兒突然要求母親餵飯。原本堅持培養孩子自主進食的她，在疲憊與擔心孩子吃不夠的情況下，還是拿起湯匙。就在那一刻，她意識到，那些自己曾經試圖擺脫的育兒方式，其實早已深植於成長經驗之中。「我以為自己已經把那套育兒模式留在過去，但它仍然是我的一部分。」

如今，女兒依然時常詢問何時能再回中國探望祖父母。隋聰也開始重新看待父母的育兒方式。她認為，雖然自己仍堅持由親生父母決定孩子的教養方向，但已不再將上一代的做法視為單純需要抗拒的傳統。

「他們的方式來自愛，而我的方式也是如此。」在兩種文化與兩代育兒觀念之間，隋聰試圖尋找平衡，思考哪些價值值得保留、哪些需要調整，並將最適合的部分傳承給下一代。

精華 FAQ

  • 她一回到青島就感受到親友對孩子照顧得無微不至，祖父母與親戚都主動幫忙，從添衣、準備用品到陪伴玩耍，都讓她暫時卸下獨自育兒的壓力。

  • 她主張孩子自主吃飯、控制甜食與學習情緒管理，但家人常以餵飯、餵零食或轉移注意力的方式照顧孩子，讓她覺得自己的教養原則受到挑戰。

  • 她發現女兒在大家庭中很快樂，也理解上一代的做法出於愛與關心，因此不再只把傳統育兒視為需要反抗的對象，而是思考如何在兩種文化間取平衡。

華裔 加州

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