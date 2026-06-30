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師徒一甲子 矽谷亞洲藝術中心 展溥心畬、孫聖嘉畫作

聖塔克拉拉訊
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矽谷亞洲藝術中心舉辦「溥心畬畫稿與孫聖嘉畫作展」。(矽谷亞洲藝術中心提供)
矽谷亞洲藝術中心舉辦「溥心畬畫稿與孫聖嘉畫作展」。(矽谷亞洲藝術中心提供)

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷亞洲藝術中心舉辦溥心畬畫稿與孫聖嘉畫作展，藉珍貴課徒稿回顧師徒情誼與中華書畫傳承，並呈現孫聖嘉海外弘揚水墨的貢獻。

矽谷亞洲藝術中心於6月26日至7月7日舉辦「溥心畬畫稿與孫聖嘉畫作展」。本展以經典書畫為橋樑，回溯師承道統，連結東西藝術交流，完整呈現「渡海三家」宗師溥心畬與海外水墨傳人孫聖嘉跨越一甲子的師徒情誼與藝術傳承。

溥心畬為近代詩、書、畫三絕之一代宗師，與黃君璧、張大千並稱「渡海三家」，集中國文人畫之大成。他亦是孫聖嘉啟蒙授業恩師，師徒相知相惜，藝術薪火綿延數十載。

孫聖嘉出身山東蓬萊望族，1948年隨鄉賢孫運璿赴台，於基隆和平島領受信仰，開啟藝術人生。她師事溥心畬、黃君璧兩大師，盡得真傳，後旅居美國，執教哈佛大學、麻省理工學院、麻省藝術學院，長期致力於中國水墨藝術海外傳播，並以文化使者身分推動中美交流。晚年心系故土，辭世後，其女兒女婿李衣宇、謝德璋夫婦遵照母親遺願，將數百件作品無償捐贈煙臺市博物館，義行備受海內外推崇。

圖為孫聖嘉畫作。(矽谷亞洲藝術中心提供)
圖為孫聖嘉畫作。(矽谷亞洲藝術中心提供)

矽谷亞洲藝術中心與孫聖嘉淵源深厚，先後於2010年舉辦「白雲天愛：孫聖嘉畫展」、2011年推出「渡海薪傳畫展」，匯集溥、黃二師與孫聖嘉佳作，見證中華藝術傳承力量。孫聖嘉畫風剛健秀潤，山水融溥心畬之靈秀與黃君璧之雄渾，花鳥明麗傳神，書法清逸，筆墨間滿含故園之思。

本展最為珍貴之處，在於展出孫聖嘉家族珍藏逾一甲子的溥心畬親筆課徒稿，為難得一見的教學真跡。展品包括示範樹法的「介字點」、講究虛實留白的「雲水基本線」，以及詳註「轉折、起伏、頓挫、鋒」等用筆要訣的山石線條稿。畫稿雖為課徒之用，卻筆筆精謹，完整呈現溥心畬教學之嚴謹細緻與對弟子的悉心指導，是「渡海三家」藝術傳承極為珍貴的實物見證。

圖為溥心畬課徒稿。(矽谷亞洲藝術中心提供)
圖為溥心畬課徒稿。(矽谷亞洲藝術中心提供)

本展以畫敘情、以墨傳道，緬懷師道、延續文脈，體現矽谷亞洲藝術中心長期推動中華藝術海外傳播的使命。觀者可從中感受師恩深厚，領略中華文化跨越山海、恆久不息的藝術魅力。展覽得以順利舉行，特別感謝李衣宇、謝德璋夫婦及Jimmy Hsieh慷慨襄助、鼎力支持。

展覽於27日開幕，現場藝文界人士齊聚100餘人，氣氛熱烈。開幕儀式由舒建華館長主持並致詞。之後，基督之家五家榮譽長老王景仁長老帶領祝禱，祈求展覽圓滿順利。隨後，來自煙台的北京清華大學校友姜立芹代為宣讀煙台博物館所致的賀信，傳達兩岸藝文交流的深厚情誼。孫聖嘉女兒、史丹福大學醫學中心退休營業養師的李衣宇亦應邀致詞，分享對藝術與生命交融的感動。

北加州輔仁大學校友會會長朱家欣代表校友會致詞，強調藝術與教育連結的重要性。輔仁大學及衛理女中校友、知名文學作家胡為美亦以校友身分發言，娓娓道來師生情誼與創作傳承。舊金山中華藝術學會會長張培椿最後致詞，肯定本次畫展對推動亞洲藝術交流的深遠意義。

免費入場及停車。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051.。(408)248-2698. www.artshu.com。

精華 FAQ

  • 展覽主題為「溥心畬畫稿與孫聖嘉畫作展」，以經典書畫為橋樑，回溯師承道統，並串連東西藝術交流，呈現師徒跨越一甲子的傳承關係。

  • 最珍貴的是孫聖嘉家族珍藏逾一甲子的溥心畬親筆課徒稿，包含樹法、雲水與山石線條等教學真跡，完整體現溥心畬嚴謹的教學與藝術心法。

  • 孫聖嘉旅居美國後曾任教哈佛大學、麻省理工學院與麻省藝術學院，長期推廣中國水墨藝術，並以文化使者身分促進中美交流，晚年亦將作品捐贈故鄉博物館。

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