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反ICE拘留中心 山景城禁市政用地用於民事移民執法

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山景城市議會最近採取多項行動，反擊川普政府的移民政策打壓。（Google Map...
山景城市議會最近採取多項行動，反擊川普政府的移民政策打壓。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

山景城議會接連通過反ICE措施，支持阻止吉爾洛附近拘留中心，並禁止市政用地作為民事移民執法基地。

山景城市議會最近採取多項行動，反擊川普政府的移民政策打壓。市議會正式反對在吉爾洛附近建設美國移民及海關執法局（ICE）設施的計畫，並通過政策，禁止將市政用地用於民事移民執法。

聖塔克拉拉縣和加州政府近期起訴聯邦政府，試圖阻止ICE在吉爾洛附近未併入市區的土地上建造拘留中心。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，在23日的閉門會議上，山景城市議會成員以五比零的投票結果簽署了一份法律文件，支持請求法院下令停止該項目建設。市律師洛格（Jennifer Logue）在議會恢復公開會議後宣布了這一消息。

在隨後的會議中，市議會一致投票通過了一項政策，禁止聯邦執法人員在市政用地（包括公園、停車場、車庫、空地、開放空間和市政建築）上進行民事移民執法活動。這項政策不適用於刑事執法。

這些措施出台之際，正值川普政府大力推動驅逐移民行動，並持續遭到移民權益倡議者的抵制。在全國範圍內，ICE的活動引發了抗議，尤其是今年早些時候，聯邦特工在明尼阿波利斯槍殺了兩位美國公民。灣區也多次爆發抗議和學生罷課，包括在山景城舉行的多場示威活動。

在上周二的會議上，民眾舉著「解雇ICE」和「ICE滾出去！」等標語牌。

在公眾評論環節，目前正在競選市議員的人際關係委員會成員波伊康（Erik Poicon）感謝議員們通過這項政策，表示這項政策對移民至關重要。

「我和許多其他人都很高興看到這項政策在今晚的議程上獲得通過，它將禁止移民執法人員進入市政用地，保護我們的鄰居和市政員工，」波伊康說。

隨後，他請支持這項政策的聽眾起立。議會廳內數十人起立。他說，加入這份法律意見書「能為這起案件增添真正的法律分量，有可能阻止該設施的開放。」

加州檢察長邦塔和聖塔克拉拉縣在訴訟中指控吉爾洛ICE拘留中心項目違反了聯邦和州法律。

在閉門會議前的公眾評論環節，一位山景城居民敦促市議會加入支持這場訴訟的法庭之友意見書。

另一位發言者表示，他在山景城居住了20多年，敦促市政府加入這場法律行動，並禁止ICE使用市政用地。

市議會上周二投票決定限制將市政用地用於移民執法，此前，市議員於5月26日以五比二的投票結果指示工作人員起草此類政策。

根據新政策，市屬或市控土地不得用作民事移民執法的集結地、處理場所或行動基地。

此政策適用範圍有限，不適用於執行刑事法律或司法搜索令。根據市政府工作人員報告，聯邦執法人員也不能被禁止出現在公共場所。市政府尚未具體說明將如何執行這些新限制。

山景城加入了附近幾個已採納類似政策的司法管轄區行列，其中包括聖塔克拉拉縣、聖塔克拉拉谷交通管理局以及金寶市、聖塔克拉拉市、聖荷西市和桑尼維爾市。

精華 FAQ

  • 議會先以五比零支持加入法律文件，聲援阻止吉爾洛附近ICE拘留中心；隨後又一致通過政策，禁止聯邦人員在市政用地上進行民事移民執法。

  • 政策禁止把公園、停車場、車庫、空地、開放空間與市政建築等市屬或市控土地，用作民事移民執法的集結、處理或行動基地，但不適用於刑事執法。

  • 因川普政府加強驅逐政策、ICE活動在全國與灣區引發抗議，支持者認為此舉能保護移民與市政員工，並為阻止拘留中心訴訟增加法律分量。

ICE 移民 聖荷西

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