金山灣區僑界歡送 朱永昌副處長、莊雅淑主任回台

灣區僑界舉辦晚宴歡送朱永昌副處長(左六)和莊雅淑主任(右六) 調任回台。(記者周喆╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 朱永昌副處長與莊雅淑主任在舊金山灣區服務多年後，將於七月返台，僑界舉辦歡送晚宴，感謝兩人對僑務、文化與社區連結的長期貢獻。

兩位台灣政府派駐舊金山灣區 的代表，駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌和金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑，在服務灣區僑胞多年之後，即將於7月調任回台。灣區僑界27日晚間在僑教中心為他們舉辦歡送晚宴，各僑團代表450多人出席，場面熱鬧。

朱永昌副處長表示，當天上午他剛參加一場中文學校的畢業典禮，晚上就要參加自己的「畢業典禮」。他來到灣區六年，從2022年1月開始接任副處長工作。六年中經文處經歷了兩次時任副總統賴清德 過境舊金山，以及APCE峰會在舊金山舉行，讓他有機會獲得難得的工作經驗。期間兩位處長的信任和指導，讓他工作非常愉快。同事也相處愉快。

他表示，自己一直以駐舊金山經文處團隊為榮。他服務僑社四年半來，很多支持關心他的僑領都給他啟發，讓他收獲良多。大家從陌生到熟悉，因時間的累積而成好朋友。

莊雅淑主任表示，感謝各務委員及社團好朋友舉辦這場歡送晚宴。回想起在灣區一千六百多個日子，因為大家的支持，讓她能順利推動僑務。有大家的幫助，才得以創造更多僑務新篇章。

她說，通過僑界舉辦的多場活動，無論是元旦升旗、國慶升旗、二二八紀念活動，還是台灣文化節、國際童玩節，一場一場活動都讓僑社凝聚在一起，讓台灣與主流社會更好地接軌。有了僑界朋友的無私奉獻，才能讓台灣在世界舞台上發光發熱。

莊雅淑表示，海外朋友都希望自己的孩子與台灣有所連結。她感謝各台語學校和中文學校能把台灣傳統文化傳承給孩子們，讓他們能夠不忘根。她指出，僑委會希望主流社會通過學習華語文來認識台灣。僑教中心也推廣很多TCML專案，感謝僑教朋友共同完成Google班、科技班、佛利蒙和庫比蒂諾市政班。

經文處長伍志翔表示，去年9月他剛上任時很多狀況還未搞清，朱永昌副處長幫他把辦公室照顧得很好，讓他能有機會與主流社會多打一些交道。

僑務委員魏德珍和張正邦等僑領分別致詞，感謝朱永昌和莊雅淑對僑社的貢獻，並送上祝福。