查維斯廣場更名 邀聖荷西居民7月7日前給建議

聖荷西市府邀請居民參與查維斯廣場改名。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西正為查維斯廣場更名徵求民意，盼以新名稱反映城市多元歷史，居民可於7月7日前提案，秋季將由市議會定案。

聖荷西 正在考慮為其最古老的公共空間之一查維斯廣場(Plaza de Cesar Chavez)賦予新的身份。居民們也開始思考，在未來的世代中，這座位於市中心的廣場應該代表什麼，又應該代表誰。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，公園、娛樂和社區服務部門的官員於日前舉行會議，啟動了查韋斯廣場更名計畫，並邀請居民提交名稱建議，分享他們認為這座公園應該象徵什麼。此前幾個月，市領導投票 決定開始從市屬場所移除這位已故勞工領袖的名字。此前，查維斯在今年稍早被指控性侵婦女和兒童。

居民可在7月7日前提交名稱建議，之後市府工作人員將審核所有提交的內容，並在7月底啟動一項排名選擇調查。公園和娛樂委員會預計將於9月2日審查這些建議，之後市議會將在秋季做出最終決定。

市政工作人員並沒有僅僅關注潛在的名稱，而是將上周三的會議圍繞廣場的歷史及其作為聖荷西標誌性公共空間之一的作用展開。

廣場的歷史可以追溯到1777年聖荷西鎮的建立。後來，它成為聖荷西的市政廣場，市政廳也曾設於此。 1950年代末，舊市政廳拆除，原址改建為公園。 1993年，廣場更名為查維斯廣場。

查維斯一生中曾多次居住在聖荷西，長期以來，這座城市一直紀念著他。

公園部門助理主任謝爾頓（Andrea Flores-Shelton）表示，本月初，市政府舉行了兩場意見徵詢會，約有40人參加，之後才啟動了公眾調查。她說，居民們一致認為廣場是一個凝聚社區的地方，並強調廣場未來的名稱應該讓人們感到被代表，同時也要尊重這座城市多元化的歷史。

她說：「大家反覆提到，不應抹去歷史，而應利用公園講述更完整的故事。」

擬定的名稱必須符合特定標準才能被考慮，包括反映公園的地理位置、某個歷史事件，或紀念一位已故至少五年且對聖荷西做出重大貢獻的人士。

關於廣場未來發展的想法已經開始出現。當地歷史學家奧內拉斯（Ignacio Ornelas）表示，更名過程可以用來表彰那些為塑造聖荷西文化認同做出貢獻的人士。

他建議的名稱之一是「北方之虎」（Los Tigres del Norte），這是一支與聖荷西有著密切聯繫的葛萊美獲獎樂團。奧內拉斯說，以這支樂團命名，是對數十年來記錄拉丁裔工人階級社區經驗的音樂的認可。即使廣場最終沒有以樂團的名字重新命名，他也表示，市政府應該找到一種正式的方式來表彰樂團的貢獻。

「如果我們就這樣抹殺拉丁裔、奇卡諾人、墨西哥裔美國人的經歷，那將是一件憾事，」奧內拉斯告訴聖荷西焦點。

其他人則提出了不同的想法，例如一位與會者建議恢復廣場的歷史名稱「聖荷西廣場」(Plaza San Jose)。公園主管西西雷利（Jon Cicirelli）表示，一些居民提議恢復廣場公園的名稱，或者乾脆不再以個人名字命名公園。