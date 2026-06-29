非法捕捉並飼養野生幼鹿 灣區居民遭罰

若民眾下次散步時遇到鹿，請保持安全距離，並讓它們留在屬於它們的地方。也可以向所在地區的CDFW辦公室報告鹿的出沒情況。(AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 蘇諾瑪縣一名居民非法捕捉並飼養野生幼鹿，遭開罰單；幼鹿已送往持證康復中心，未來將視情況放歸野外。

據媒體SFGATE報導， 加州 全州執法協會（California Statewide Law Enforcement Association）日前在新聞稿中表示，一名嫌疑人因非法捕捉幼鹿並將其關在蘇諾瑪縣住所外的籠子裡而被開具罰單。該嫌疑人（身份尚未立即公布）向當局表示，是在野外發現這隻幼鹿的，並在自家院子裡飼養了三個多星期。

據新聞稿稱，加州魚類及野生動物管理廳（CDFW）警官布萊切特（Cameron Blechert）在接到有人捕獲幼鹿的報告後前往該住所。據稱，他在院子裡發現這隻幼鹿，當時它正坐在一個狗籠里。

哥倫比亞 黑尾鹿是騾鹿的一個亞種，在蘇諾瑪縣及灣區 其他地區數量眾多。這種原產於加州的鹿類，分布範圍從柏克萊山延伸至Tilden地區公園和蘇諾瑪湖野生動物保護區，但它們也經常誤入居民區。如今人們也更容易看到它們：今年4月，CDFW官員曾發布警告，呼籲「leave baby deer alone」（不要打擾幼鹿），因為晚春和初秋是新出生幼鹿的高峰期。

母鹿外出覓食時，可能會將幼崽留在高草叢中長達一天。CDFW北部地區野生動物項目經理史托達德（Jeff Stoddard）表示，該機構每年都會接到民眾報告，稱發現看似被遺棄或處於困境中的幼鹿並將其帶走。但由於幼鹿缺乏母鹿本應傳授的生存技能，一旦被圈養就無法放歸野外。

「由於空間有限，長期安置在動物園或其他野生動物保護區幾乎不可能，」CDFW今年4月表示，「因此，幼鹿往往會被實施安樂死。」

在此案例中，這隻幼鹿已被送往一家持證的野生動物康復中心，官員計畫待其長大後將其放歸野外。

CDFW指出，私自飼養鹿屬於輕罪，最高可處以1000美元罰款或六個月監禁。若民眾下次散步時遇到鹿，請保持安全距離，並讓它們留在屬於它們的地方。也可以向所在地區的CDFW辦公室報告鹿的出沒情況。

「我們感謝加州全州執法協會及加州野生動物保護官協會（ACWO）成員、野生動物執法官卡布萊切特的調查工作，正是他的努力促成了這隻幼年野生動物的獲釋，」加州全州執法協會主席巴塞隆納（Alan Barcelona）在新聞稿中表示，「與CDFW一樣，我們提醒公眾尊重自然及其所賦予的一切，並遵守加州關於漁業和狩獵的法律規定。」