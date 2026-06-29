委利賀警員配戴彎曲警徽 真相報告認定違規

委利賀市警局局長 Jason Ta 配戴著該局的警徽。(vallejopd.net)

AI摘要 文章摘要整理： 委利賀市警方彎曲警徽醜聞經五年爭議後終有調查報告坐實，六名前警員被認定違規，但未證實為官方默許儀式。

委利賀市政府多年來一直避談警員配戴彎曲警徽的作風，如今真相終於大白。

舊金山 紀事報報導，多年來，委利賀官員一直試圖掩蓋一項針對該市警員令人不安的行徑的調查結果：在槍擊 他人後彎曲警徽尖端。如今，經過五年的公共紀錄之爭，24日公開的調查報告證實了這種行徑確實存在於警員之中，並提供了迄今為止最清晰的官方紀錄。

自2020年一位前警長提出指控以來，這起事件一直令委利賀市警局蒙羞。這項由前蘇諾瑪縣警長喬丹諾（Rob Giordano）主持的調查發現，六名現已離職的警員因彎曲警徽違反了警局規定，另有八名警員被認定無罪。喬丹諾的結論是，這種作風構成不當行為，但他並未發現這是警局認可的慶祝警察殺人或槍擊的儀式。

這份長達167頁的報告審查了該警局17年的情況，主要依據對43名市府官員和警員的採訪，其中包括14名被指控彎曲警徽的警員，以及警局紀錄。喬丹諾於2021年9月完成了歷時近13個月的調查。

20年一位前警長提出指控以來，這起事件一直令委利賀市警局蒙羞。這項由前蘇諾瑪縣警長喬丹諾（Rob Giordano）主持的調查發現，六名現已離職的警員因彎曲警徽違反了警局規定，另有八名警員被認定無罪。喬丹諾的結論是，這種作風構成不當行為，但他並未發現這是警局認可的慶祝警察殺人或槍擊的儀式。

這份長達167頁的報告審查了該警局17年的情況，主要依據對43名市府官員和警員的採訪，其中包括14名被指控彎曲警徽的警員，以及警局紀錄。喬丹諾於2021年9月完成了歷時近13個月的調查。

核心人物包括前警尉特里布爾（Lt. Kent Tribble），調查人員稱他於2005年將這種做法從康科德帶到了委利賀；以及前隊長惠特尼（Capt. John Whitney），他的公開指控迫使這宗醜聞曝光。報告顯示，共有六名警官被認定違反了相關規定：特里布爾、霍頓（Lee Horton）、波伊瑟（Terry Poyser）、麥克馬洪（Ryan McMahon）、雅各布森（Zach Jacobsen）和懷利（Kyle Wylie）。

調查人員認定雅各布森、波伊瑟、麥克馬洪、懷利和特里布爾違反了有關損壞警徽和行為不端的規定。報告還指出，霍頓和懷利未能報告可能導致刑事起訴或紀律處分的行為；懷利也被認定違反了關於對調查人員誠實作證的規定。

報告指出，警徽彎曲「與警員在重大事件中開槍的行為有關，無論嫌疑人是否被擊中、受傷或死亡」。喬丹諾寫道：修改警徽以標記警員在重大槍擊事件中的參與和倖存…可能會被誤解，或者傳遞出關於委利賀警察局警員使用武力方式和尊重生命神聖性的錯誤信息，正如本案所示。