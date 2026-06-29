加州爆今年首例西尼羅病毒感染 55歲以上重症風險高

長堤市證實，當地出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例，也是加州2026年首例。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州出現今年首例有症狀西尼羅病毒病例，患者已返家休養；衛生單位提醒高齡與慢性病族群留意重症風險，並以防蚊措施降低感染。

長堤市證實，當地日前出現今年首例西尼羅病毒（West Nile virus，WNV）人類感染病例，也是加州 2026年首例有症狀的西尼羅病毒病例。患者因神經侵襲性疾病（neuroinvasive illness）住院治療，目前已返家休養。

衛生官員表示，雖然今年加州多地已檢測到帶有西尼羅病毒的蚊子，但這是本季全州首例有症狀的人類感染病例。西尼羅病毒主要透過受感染的庫蚊（Culex Mosquito）叮咬傳播，每年6月至10月的炎熱季節為感染風險最高時期。

大多數感染者不會出現症狀，但約五分之一感染者可能出現發燒、頭痛、全身痠痛、噁心、嘔吐及皮疹等症狀。衛生單位指出，約每150名感染者中就有1人可能發展為嚴重神經侵襲性疾病，造成腦炎、腦膜炎、癱瘓，甚至死亡。

衛生局特別提醒，55歲以上長者及患有糖尿病、高血壓等慢性疾病者，感染後較容易發展為重症。若出現高燒、頸部僵硬、意識混亂、肌肉無力、抽搐或癱瘓等症狀，應立即就醫。

目前西尼羅病毒尚無疫苗 或特效藥，治療以支持性療法為主，因此預防蚊蟲叮咬仍是最有效的方法。衛生官員建議民眾使用含有DEET、Picaridin、IR3535或檸檬桉油成分的防蚊產品，穿著長袖衣褲，並清除住家周圍積水容器，例如花盆底盤、水桶、廢輪胎及鳥浴盆等，以減少蚊蟲孳生。