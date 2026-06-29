花小錢得大保障 租屋保險不可或缺

資深保險業者丁言愉表示，租屋保險「花小錢換大保障」，在發生火災等意外時，是很好的風險管理工具。（取自聖伯納汀諾消防局官網）

AI摘要 文章摘要整理： 美國租屋保險能保障租客財物、責任與臨時住宿費用，費用不高卻能降低意外損失，近年也常被房東要求投保。

在美國租房，租屋保險 （Renters Insurance）是一項重要的保障工具，主要用來保護租客 的個人財物與責任風險。與房東所購買的房屋保險不同，房東方的保險僅涵蓋建築本體與結構損失，並不包括租客的家具、電子產品或其他個人物品。因此租屋保險對租客而言，是不可或缺的補充性保障。

資深保險業者丁言愉指出，租屋保險屬典型「花小錢換大保障」的風險管理工具，但許多華人 在租屋時，往往忽略其重要性。他表示，不少華人租客誤以為租屋保險是替房東購買，因此不願額外支出這筆費用。實際上，租屋保險的費用不高，每年約300至500美元，卻是專門為租客提供保障的重要機制。

他也提醒房東，應鼓勵房客投保租屋保險，這不僅有助保障租客自身權益，也能在發生意外時，減少房東與房客之間的糾紛。「租客可直接透過保險公司進行理賠，流程更清晰，也更有效率」。

丁言愉進一步表示，租屋保險有「麻雀雖小，五臟俱全」的特點。一旦發生火災等意外事故，導致租客需臨時外宿，保險通常可提供額外生活費用補助，例如臨時租屋或住宿開支。此外，在舉辦派對或日常生活中發生意外，若涉他人受傷或財物損失，租屋保險中的責任險也能提供相應保障，降低法律與賠償風險。

他指出，曾有房客詢問是否存在由房東購買、可同時賠償租客損失的保險產品，但從保險業實務看，並不存在這類保單。房東的保險，僅保障其自身房屋資產，不涵蓋租客的個人財物，因此租客需自行投保租屋保險，才能獲得完整保障。

根據租房平台Apartments.com資訊。近年來，不少公寓社區及房東在簽訂租約時，要求租客必須購買租屋保險，並提供保險證明，以降低雙方風險。

當發生火災、竊盜、爆水管等意外時，租客財物可能受嚴重損失，包括家具、電子產品、衣物等。租屋保險可依保單內容提供理賠；租客無意間造成他人受傷或財物損壞，可能面臨高額賠償甚至法律訴訟。保險可協助支付賠償金與律師費；若租屋因事故無法居住，例如火災後需修復，租屋保險通常會負擔臨時住宿費、餐飲及額外生活開支，確保生活不中斷。

Apartments.com認為，適合購買租屋保險的群體，包括大學生及留學生；剛搬出來獨立生活的年輕人；公寓住戶；合租房屋的租客；擁有筆記型電腦、攝影器材等高價物品的人。