海傍公路再陷司法糾紛 恢復通車提案遭訴
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舊金山海傍公路（Great Highway）禁車爭端再度墜入司法糾紛。支持日落沙丘公園（Sunset Dunes）的團體上周五提起訴訟，要求法院阻止一項恢復平日通車的公投提案登上11月3日選票。
訴訟由支持公園的非營利組織日落沙丘之友（Friends of Sunset Dunes）提出。訴訟指出，正在徵集簽名的公投請願書含有多項「錯誤且具誤導性」的陳述，使選民在簽名前無法充分了解提案內容，也可能影響他們日後投票時的判斷。訴方要求法院裁定該提案不得列入11月選票。
該公投由Great Highway for Everyone等支持恢復通車人士推動，主張將2025年改為開放空間的日落沙丘公園，在平日恢復汽車通行，周末再作休閒用途。該團體必須在7月6日前收集約1萬個有效簽名，才有機會將提案送上選票。
海傍公路去留問題已在舊金山爭論多年。選民去年通過K提案（Proposition K），以55%對45%的票數通過關閉海傍公路部分路段，將其轉為永久濱海公園。相關爭議過去也曾引發多起訴訟，並在去年成為日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）遭罷免的主要動因。
訴訟將舊金山選務主任阿恩茨（John Arntz）列為被告，並將前舊金山警局指揮官科里亞（Richard Corriea）及Great Highway for Everyone列為相關方。市府律師辦公室發言人夸特（Jen Kwart）表示，將審閱請願內容並在法庭作出回應。科里亞則表示不予置評。
訴訟文件指出，公投請願書聲稱提案將恢復K提案前「運作良好的平衡方案」，但實際安排與過去不同。原本的折衷方案是在周五中午起禁止車輛通行，讓道路轉為休閒空間；新提案則主張周五晚間6時才封路，等於讓車輛多使用6小時。
日落沙丘之友董事會成員利普頓（Zach Lipton）表示，這將使周五下午的主要日照時段不再開放給公園使用者，對周末需要上班或無法在周末前往公園的居民影響尤其明顯。根據舊金山公園局資料，日落沙丘公園第一年超過一半造訪量發生在平日而非週末。
訴訟也反駁請願書中有關緊急應變與疏散的說法。請願書稱，關閉海傍公路將拖慢緊急車輛反應時間，並移除一條重要沿海疏散路線。訴方指出，緊急車輛仍可進入該區域；舊金山緊急管理局2024年信件也表示，海傍公路上段並非指定緊急疏散路線，關閉私人車輛通行不會改變現有應急程序。
請願書另稱該空間仍適合「雙重用途」，但訴訟指出，部分時間恢復車流將限制公園設施的設置與維護，包括目前已有的藝術裝置與健身設備。公園支持者認為，臨時封路與永久公園在使用方式與管理上並不相同。
利普頓表示，日落沙丘公園第一年已有超過170萬人次造訪，是舊金山使用率較高的新公共空間之一。他說，選民可以對海傍公路用途有不同看法，但公投請願內容應準確反映提案實際影響。
提告方是支持日落沙丘公園的非營利組織日落沙丘之友，要求法院阻止恢復平日通車的公投提案登上11月3日選票，並主張請願內容具誤導性。 訴方認為請願書把提案描述成恢復原本平衡方案，但實際上周五封路時間更晚，會讓汽車多使用六小時，且對公園使用與維護的影響被淡化。 海傍公路去留已爭論多年，選民去年以55%對45%通過K提案，關閉部分路段並轉為永久濱海公園，相關爭議更曾影響地方政治與罷免案。
精華 FAQ
提告方是支持日落沙丘公園的非營利組織日落沙丘之友，要求法院阻止恢復平日通車的公投提案登上11月3日選票，並主張請願內容具誤導性。
訴方認為請願書把提案描述成恢復原本平衡方案，但實際上周五封路時間更晚，會讓汽車多使用六小時，且對公園使用與維護的影響被淡化。
海傍公路去留已爭論多年，選民去年以55%對45%通過K提案，關閉部分路段並轉為永久濱海公園，相關爭議更曾影響地方政治與罷免案。
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