金山公共垃圾桶 延至10月後展開全市更換作業

工務局此前提出的三種全新垃圾桶設計，中間的名為Slim Silhouette（修長型垃圾桶）的設計由市民投票勝出。（舊金山工務局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市府推動的新一代公共垃圾桶因設計調整與運輸延誤，全面更換時程延至九至十月；新桶成本也大幅低於預估，並強化防翻找與分類功能。

舊金山 市府耗時近八年規劃的新一代公共垃圾桶，全面啟用時間再度延後。市府表示，受到設計調整及聯邦關稅 政策變動導致的運輸延誤影響，原定今年7月抵達的首批垃圾桶，預計將延至9月至10月運抵舊金山，屆時才會正式展開全市更換作業。

工務局表示，全市共將設置3000座新型垃圾桶，目前已有8座自今年4月起率先安裝於街頭試行，整體運作狀況良好。首批約600座垃圾桶到貨後，將逐步取代自1990年代沿用至今的綠色垃圾桶。

新垃圾桶的造價也比原先預估大幅下降。市府2024年曾預估每座最高成本約3000美元，最終採購價格降至每座1375美元。早在2021年，市府公布原型垃圾桶每座造價高達1.1萬至2萬美元，引發市民批評，也使整個計畫一度停滯。

新版垃圾桶採銀色外觀，可有效避免被塗鴉，並設有垃圾與回收分類空間，同時配備感測器，可監測桶內容量，提醒清運時機。垃圾桶也採用更堅固的鎖定機制，以防止拾荒者翻找垃圾造成街道髒亂。

工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，市府同時也針對鎖具進行小幅改良，希望提升防翻找效果，因此也影響了交貨進度。

「試行垃圾桶自4月設置以來，整體表現符合預期，」戈登說，「它們確實比舊式垃圾桶更不容易被打開翻找，這是我們最重視的功能之一。」

代表華埠、北灘等地的市議員李爾德（Danny Sauter）表示，若計畫再度延誤，他將要求市府提出說明。他指出，市民期待政府能把街角垃圾桶這類最基本的公共服務做好。