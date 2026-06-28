我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

金山公共垃圾桶 延至10月後展開全市更換作業

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
工務局此前提出的三種全新垃圾桶設計，中間的名為Slim Silhouette（修...
工務局此前提出的三種全新垃圾桶設計，中間的名為Slim Silhouette（修長型垃圾桶）的設計由市民投票勝出。（舊金山工務局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市府推動的新一代公共垃圾桶因設計調整與運輸延誤，全面更換時程延至九至十月；新桶成本也大幅低於預估，並強化防翻找與分類功能。

舊金山市府耗時近八年規劃的新一代公共垃圾桶，全面啟用時間再度延後。市府表示，受到設計調整及聯邦關稅政策變動導致的運輸延誤影響，原定今年7月抵達的首批垃圾桶，預計將延至9月至10月運抵舊金山，屆時才會正式展開全市更換作業。

工務局表示，全市共將設置3000座新型垃圾桶，目前已有8座自今年4月起率先安裝於街頭試行，整體運作狀況良好。首批約600座垃圾桶到貨後，將逐步取代自1990年代沿用至今的綠色垃圾桶。

新垃圾桶的造價也比原先預估大幅下降。市府2024年曾預估每座最高成本約3000美元，最終採購價格降至每座1375美元。早在2021年，市府公布原型垃圾桶每座造價高達1.1萬至2萬美元，引發市民批評，也使整個計畫一度停滯。

新版垃圾桶採銀色外觀，可有效避免被塗鴉，並設有垃圾與回收分類空間，同時配備感測器，可監測桶內容量，提醒清運時機。垃圾桶也採用更堅固的鎖定機制，以防止拾荒者翻找垃圾造成街道髒亂。

工務局發言人戈登（Rachel Gordon）表示，市府同時也針對鎖具進行小幅改良，希望提升防翻找效果，因此也影響了交貨進度。

「試行垃圾桶自4月設置以來，整體表現符合預期，」戈登說，「它們確實比舊式垃圾桶更不容易被打開翻找，這是我們最重視的功能之一。」

代表華埠、北灘等地的市議員李爾德（Danny Sauter）表示，若計畫再度延誤，他將要求市府提出說明。他指出，市民期待政府能把街角垃圾桶這類最基本的公共服務做好。

精華 FAQ

  • 市府表示，延誤主因包括設計細節調整，以及聯邦關稅政策變動引發的運輸延誤。原本預計今年七月到貨的首批垃圾桶，現在改為九月至十月運抵。

  • 全市將設置三千座新型垃圾桶，首批約六百座到貨後，會先在各街區逐步部署，之後再慢慢取代自一九九零年代沿用至今的綠色舊垃圾桶。

  • 新版垃圾桶採銀色外觀，並加入垃圾與回收分類空間、感測器與更堅固鎖定機制，可減少塗鴉與翻找行為；其採購價也從原估最高三千美元降至一千三百七十五美元。

舊金山 關稅

上一則

市長話金山／舊金山國慶活動多 金門大橋將放煙火

下一則

卡痛在加州列違法藥物 灣區仍隨處可見

延伸閱讀

紐約市清潔局將送5個尼克紀念垃圾桶 可登記抽獎

紐約市清潔局將送5個尼克紀念垃圾桶 可登記抽獎
舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關

舊金山市府撤回裁員計畫 169億預算過關
房屋翻修新規7月上路 可替居民省錢

房屋翻修新規7月上路 可替居民省錢
「7X7」 49道彩色光束 點亮金山市政中心

「7X7」 49道彩色光束 點亮金山市政中心
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

2026-06-23 16:37
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

「銀髮離異」攀高 空巢綜合症、妻子難忍不體貼丈夫…都是原因

2026-06-25 02:18

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...