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Charles Shaw兩美元葡萄酒 原產酒莊900萬美元售出

編譯林思牧／綜合報導
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貝內塞雷酒莊（Benessere Vineyards）2025年5月的景象。(谷...
貝內塞雷酒莊（Benessere Vineyards）2025年5月的景象。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

納巴谷貝內塞雷酒莊在多次出售未果後，以900萬美元拍賣成交，這裡曾是平價知名的Charles Shaw葡萄酒原產地。

一度相當受稱讚的Charles Shaw品牌葡萄酒的生產地，莊園地產在拍賣會中僅以900萬美元的起拍價格成交。

聖荷西信報報導，位於納巴谷、占地42英畝的貝內塞雷酒莊（Benessere Vineyards）曾是查爾斯蕭（Charles Shaw）品牌的所在地，在過去幾年經歷了多次傳統和非傳統的出售嘗試後，似乎終於找到了買家。

24日下午，位於聖海倫娜（Helena）附近1010 Big Tree Road的貝內塞雷酒莊在線拍賣正式落槌。最終成交價為900萬美元，達到了Concierge Auctions的市場底價，但也只是起拍價。拍賣師先前預計起拍價將在800萬美元至1200萬美元之間。

據該公司稱，拍賣贏家有兩個工作日的時間簽署購買協議，並將12%的不可退還定金存入第三方託管帳戶。預計交易將在競標結束後30天內完成。

查爾斯蕭和他的妻子露西（Lucy）於1977年購買這處房地產，種植了葡萄園，並創立了以他們名字命名的葡萄酒品牌。他們的產品很廉價，但在不知產品背景的品酒測試會中，經常獲得職業品酒師相當高的評價。

蕭氏夫婦因破產失去了這處房地產，弗蘭齊亞（Fred Franzia）於1995年買下了品牌的經營權。後來，由於該葡萄酒在Trader Joe's連鎖超市長期以2美元（現為4美元）的價格出售，因此獲得了「兩美元查克」（Two Buck Chuck）的暱稱。

同時在1994年，芝加哥地區校車製造巨頭庫克-伊利諾公司（Cook-Illinois）的創始人貝尼什（John Benish）和他的妻子艾倫（Ellen）收購了這座莊園，並進行了大規模的重建，如今這裡擁有近30英畝的葡萄園。

該莊園於2024年11月以3500萬美元的價格掛牌出售，同年年底撤出，去年2月以20%的折扣（2800萬美元）重新掛牌，隨後於今年2月撤出市場。掛牌經紀人，蘇富比國際地產的麥克唐納（Kevin McDonald）隨後採取了不同尋常的拍賣方式出售該莊園。

市場對葡萄酒相關房地產拍賣的需求促使Concierge與貝內塞雷酒莊合作，成立了其全球葡萄酒及葡萄園部門。

精華 FAQ

  • 位於納巴谷的貝內塞雷酒莊在在線拍賣中以900萬美元成交，價格剛好達到Concierge Auctions設定的市場底價，也等同起拍門檻。

  • 因為Charles Shaw品牌最初就在此地生產，後來由於葡萄酒長期在Trader Joe's以2美元販售，逐漸獲得Two Buck Chuck的稱號。

  • 莊園先在2024年11月以3500萬美元掛牌，之後撤回並降價至2800萬美元重上架，仍未售出，最後改以拍賣方式完成交易。

葡萄酒 拍賣 聖荷西

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