PG&E條形碼詐騙 客戶因詐騙損失逾21萬美元

太平洋瓦電公司警告新興騙局涉及條形碼或二維碼，客戶會接到電話，對方要求立即付款以避免服務中斷。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： PG&E警告客戶注意以條形碼、二維碼包裝的詐騙，歹徒常以斷電威脅要求立即付款，並冒充客服索取預付卡或轉帳，造成客戶累計損失超過21萬美元。

國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，太平洋瓦電公司（PG&E）正提醒客戶警惕一種涉及條形碼（barcode scam）或二維碼（QR code）的新型詐騙。

該公司表示，這種新出現的詐騙手法是常見詐騙模式的變種：詐騙分子會致電客戶，要求其立即付款以避免服務中斷。具體為：客戶會接到威脅斷電的電話，隨後PG&E客戶會通過簡訊或電子郵件收到條形碼或二維碼。該公司表示，詐騙者會指示客戶將條形碼或二維碼帶到商店或商戶，以便向收銀員付款。

PG&E 報告稱，2026 年客戶因詐騙造成的經濟損失將超過去年的水平。據該公用事業公司稱，截至今年年中，客戶因詐騙造成的損失已超過21萬1000美元。

PG&E提供了這些關於如何識別潛在詐騙的信息：

1.斷電威脅：詐騙者可能會強硬地要求立即支付所謂的逾期帳單。

2.要求查看帳單：如果有人上門要求查看您的帳單，他們並非PG&E員工。

3.要求通過預付借記卡（debit cards）或匯款服務立即付款：詐騙者可能會指示客戶購買預付借記卡，然後聲稱要回電進行帳單支付；或者要求通過Zelle等匯款服務付款。

4.退款或返利承諾：詐騙者可能會聲稱您的公用事業公司多收了費用並欠您退款，或者您有權獲得返利，進而索要您的銀行信息。

PG&E表示，客戶絕不應為了避免服務中斷或停供而購買預付卡，該公司也並未規定客戶必須採用何種方式支付帳單，而是提供多種支付渠道。PG&E表示，客戶在PGE.com上註冊在線帳戶是另一項防護措施。

該公司絕不會在停電前一小時內僅發送一次通知，且絕不會要求客戶使用預付借記卡、禮品卡、任何形式的加密貨幣，或Zelle、Venmo等第三方數字支付行動應用程式進行付款。

詐騙者現在能夠生成看起來非常真實的800開頭號碼，然而，如果回撥這些號碼，並不會轉接到PG&E，因此如果您有疑慮，請掛斷電話並撥打PG&E的熱線1-833-500-SCAM。如果客戶感到人身安全受到威脅，應立即撥打911。

若在與這些詐騙分子接觸過程中感到受到威脅，應聯繫當地執法部門。聯邦貿易委員會（FTC）的網站也是獲取個人信息保護相關信息的好來源。

有關詐騙的更多信息，請訪問 pge.com/scams 或 consumer.ftc.gov。

警方正在調查針對 PG&E 的新型詐騙案，並鼓勵任何認為自己可能成為詐騙目標或受害者的人向警方報案。