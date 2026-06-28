全球第一家 金山Californios墨西哥餐廳 獲米其林三星

位於舊金山的Californios是全球第一家獲得米其林三星榮譽的墨西哥料理餐廳。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山Californios拿下米其林三星，成為全球首家三星墨西哥餐廳，主廚坎圖憑多年磨練與團隊合作，將高級墨西哥料理推上國際高峰。

全球首家榮獲米其林三星 的墨西哥 餐廳並非位於墨西哥料理名廚雲集的墨西哥城，也不是墨西哥頂級廚師紛紛湧入的紐約，而是在舊金山 。

6月24日，舊金山餐廳Californios獲得餐飲界最高榮譽米其林三星，是全球首家摘下三星桂冠的墨西哥料理餐廳。在此之前，Californios於2015年首次獲得一星肯定，並於2018年成為全球首家獲得二星榮譽的墨西哥餐廳。

舊金山紀事報稱，高級墨西哥料理在灣區一向不多見，但近年來有增加的趨勢，除了Californios，還有María Isabel和Chicano Nuevo。

米其林頒獎典禮後隔天，仍沉浸在喜悅中的Californios主廚暨共同東主坎圖（Val Cantú）說：「感覺我們這些年的努力沒有白費，我們正朝著正確的方向前進。」

Californios主廚坎圖認為，團隊的共同努力是其餐廳獲得米其林三星肯定的主因。（取自谷歌地圖）

41歲的坎圖表示，他在德州中部長大，其父有13個兄弟姊妹，因此每逢節日聚會，傳統墨西哥菜是不可或缺的。在2006年從奧斯汀德州大學獲得英國文學學位後，他曾考慮過讀法學院，但最終無法放下對烹飪的熱愛。

之後，他與妻子卡洛琳（Carolyn Cantú）報名參加當地社區大學烹飪課程，以掌握專業技巧。在奧斯汀一家日本高級餐廳Uchi擔任臨時工獲得實際經驗後，坎圖來到舊金山，進入米其林餐廳Benu和Saison工作。接著，他於2013年前往墨西哥城著名的Pujol餐廳，在名廚歐維拉（Enrique Olvera）手下工作，在那段時間開始夢想自己將來的墨西哥餐廳會是什麼模樣。

Californios最初於2013年在舊金山以快閃餐廳的形式推出，提供多道菜式。2015年，Californios在米慎區（Mission District）原址正式開業，提供四道菜的品嘗套餐，價格為57美元。2021年，Californios搬到南市場街區（SoMa）現址，由卡洛琳負責設計餐廳。目前，該餐廳提供13道菜的品嘗菜單，價格為325美元。

由於坎圖的工作重點是以高級料理形式展現墨西哥美食，因此，在Californios獲得米其林二星後，他便立志要獲得三星。

坎圖表示，他並不確定是什麼讓Californios從二星晉升為三星，但他說，他及其團隊一直精益求精，從廚房員工晚餐的準備，到每道出菜的擺盤，絲毫不馬虎。

坎圖說：「我認為，擁有一支優秀的團隊、擁有一群相信願景的工作夥伴，顯然是讓餐廳獲得殊榮的關鍵。」