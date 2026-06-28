全球第一家 金山Californios墨西哥餐廳 獲米其林三星
舊金山Californios拿下米其林三星，成為全球首家三星墨西哥餐廳，主廚坎圖憑多年磨練與團隊合作，將高級墨西哥料理推上國際高峰。
AI摘要
文章摘要整理：
舊金山Californios拿下米其林三星，成為全球首家三星墨西哥餐廳，主廚坎圖憑多年磨練與團隊合作，將高級墨西哥料理推上國際高峰。
全球首家榮獲米其林三星的墨西哥餐廳並非位於墨西哥料理名廚雲集的墨西哥城，也不是墨西哥頂級廚師紛紛湧入的紐約，而是在舊金山。
6月24日，舊金山餐廳Californios獲得餐飲界最高榮譽米其林三星，是全球首家摘下三星桂冠的墨西哥料理餐廳。在此之前，Californios於2015年首次獲得一星肯定，並於2018年成為全球首家獲得二星榮譽的墨西哥餐廳。
舊金山紀事報稱，高級墨西哥料理在灣區一向不多見，但近年來有增加的趨勢，除了Californios，還有María Isabel和Chicano Nuevo。
米其林頒獎典禮後隔天，仍沉浸在喜悅中的Californios主廚暨共同東主坎圖（Val Cantú）說：「感覺我們這些年的努力沒有白費，我們正朝著正確的方向前進。」
41歲的坎圖表示，他在德州中部長大，其父有13個兄弟姊妹，因此每逢節日聚會，傳統墨西哥菜是不可或缺的。在2006年從奧斯汀德州大學獲得英國文學學位後，他曾考慮過讀法學院，但最終無法放下對烹飪的熱愛。
之後，他與妻子卡洛琳（Carolyn Cantú）報名參加當地社區大學烹飪課程，以掌握專業技巧。在奧斯汀一家日本高級餐廳Uchi擔任臨時工獲得實際經驗後，坎圖來到舊金山，進入米其林餐廳Benu和Saison工作。接著，他於2013年前往墨西哥城著名的Pujol餐廳，在名廚歐維拉（Enrique Olvera）手下工作，在那段時間開始夢想自己將來的墨西哥餐廳會是什麼模樣。
Californios最初於2013年在舊金山以快閃餐廳的形式推出，提供多道菜式。2015年，Californios在米慎區（Mission District）原址正式開業，提供四道菜的品嘗套餐，價格為57美元。2021年，Californios搬到南市場街區（SoMa）現址，由卡洛琳負責設計餐廳。目前，該餐廳提供13道菜的品嘗菜單，價格為325美元。
由於坎圖的工作重點是以高級料理形式展現墨西哥美食，因此，在Californios獲得米其林二星後，他便立志要獲得三星。
坎圖表示，他並不確定是什麼讓Californios從二星晉升為三星，但他說，他及其團隊一直精益求精，從廚房員工晚餐的準備，到每道出菜的擺盤，絲毫不馬虎。
坎圖說：「我認為，擁有一支優秀的團隊、擁有一群相信願景的工作夥伴，顯然是讓餐廳獲得殊榮的關鍵。」
因為它是全球首家獲得米其林三星的墨西哥餐廳，先前已是首家二星與多年前的一星得主，象徵墨西哥料理在高端餐飲的地位被大幅提升。 坎圖在德州中部長大，家庭節慶常吃傳統墨西哥菜；之後又在美日餐廳與米其林名店歷練，最後在Pujol工作，累積出融合傳統與精緻手法的料理思維。 餐廳2013年先以快閃形式推出，2015年在米慎區正式開業，2021年搬至SoMa，菜單升級為十三道菜。坎圖與團隊持續打磨細節，最終獲得三星肯定。
精華 FAQ
因為它是全球首家獲得米其林三星的墨西哥餐廳，先前已是首家二星與多年前的一星得主，象徵墨西哥料理在高端餐飲的地位被大幅提升。
坎圖在德州中部長大，家庭節慶常吃傳統墨西哥菜；之後又在美日餐廳與米其林名店歷練，最後在Pujol工作，累積出融合傳統與精緻手法的料理思維。
餐廳2013年先以快閃形式推出，2015年在米慎區正式開業，2021年搬至SoMa，菜單升級為十三道菜。坎圖與團隊持續打磨細節，最終獲得三星肯定。
上一則
看不見、不會用、連不上網…被機場數位孤立的人群
下一則