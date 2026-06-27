舊金山西語裔人口增長最快 自認兩個或以上種族混血最多

2025年的數據公布時，預期亞裔會占舊金山總人口的35.6%，正逐步逼近成為第一大人口族群。(谷歌地圖)

人口普查 數據顯示，舊金山 人口成長速度最快的群體是自認是兩個或兩個以上種族混血的人。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山西語裔人口自2020年以來增幅最大，已達14.25萬人。

舊金山西語裔人口自2020年以來增幅最大，已達14.25萬人。 重點二： 唯一成長的非西語裔群體，是自認兩個以上種族的混血人口。

唯一成長的非西語裔群體，是自認兩個以上種族的混血人口。 重點三：亞裔與多種族占比上升，白人與黑人比率則持續下降。

舊金山紀事報報導，根據最新公布的聯邦人口普查數據，舊金山的西語裔人口成長速度超過了其他任何主要種族或族裔群體。從2020年4月到2025年7月，自認為是西語裔（Hispanic）或拉丁裔（Latino）的人口數量從約13.8萬人成長到14.25萬人，增幅超過3%。

同期，總人口有所下降，幾乎所有其他主要種族或族裔群體的人口數量都有減少。唯一成長的群體是自認為是兩個或兩個以上種族混血的人。人口普查並不將西語裔視為一個種族。相反的，任何種族的人都可以自認為是西語裔。為了避免重複計算，紀事報將所有種族的西語裔居民作為一個類別進行分析，並將其從其他種族群體的統計數據中排除，這是人口統計學家常用的方法。

自2020年以來，西語裔人口數量增幅最大，而亞裔 和多種族人口占舊金山總人口的比率也有所上升。儘管非西語裔亞裔人口總數較2020年有所減少，但預計到2025年的數據公布時，他們將占舊金山總人口的35.6%，高於2020年的33.9%，正逐步逼近成為第一大人口族群。

多種族人口數量及其占總人口的比率均略為上升，從4.5%增至4.9%。非西語裔白人和黑人的比率均有所下降。西語裔人口的成長主要得益於兒童和中年人口的大幅成長。同期，舊金山9歲以下的西語裔兒童數量增加了7.6%，而其他所有種族的同齡兒童數量均有所下降。同樣，40歲、50歲和60歲年齡層的西語裔人口數量也有所增加，而其他主要種族群體的同齡人口數量則有所下降。

過去十年，舊金山西語裔人口的組成也發生了變化。數據顯示，截至2024年，自認為是墨西哥裔的西語裔居民數量有所下降，而來自瓜地馬拉、洪都拉斯和尼加拉瓜等中美洲國家的西語裔居民數量則比十年前有所增加。

同時，除多種族人口成長1.7%外，所有種族群體20多歲的人口數量持續下降。另一方面，所有種族群體中 70 歲和 80 歲的人口數量都有所增加–這是灣區人口老化趨勢的一部分。