疑分心釀禍 救生員駕車輾傷半月灣女遊客

加州州立公園救生員在半月灣海灘碾壓一名躺臥的女子。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 半月灣州立海灘發生救生員車輛輾傷女遊客事件，警方稱駕駛疑似分心，傷者送醫後確認無生命危險。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據聖馬刁縣警長辦公室稱，周三（24日）下午，一名20歲女子在半月灣州立海灘的沙灘上躺著時，被一輛加州 公園休閒管理局救生員車輛輾過，導致受傷。

警長辦公室通訊主任斯派克（Gretchen Spiker）表示，周三下午3點45分左右，警員接到報告稱一輛加州公園局救生員車輛撞到了一名行人，隨即趕往海灘的Kelly 大道區域。

斯派克稱，警員了解到，當時這名遊客正躺在沙灘上，被車輛輾過。她表示，初步報告顯示司機可能當時分心了。

該女子被救護車送往當地醫院，傷勢據信無生命危險。

加州公園管理局發言人Adeline Yee表示，肇事者為一名駕駛救生車的季節性救生員。海岸消防局、州立公園 治安官及美國醫療應急公司均趕赴現場並提供了醫療救助。

關於救生員在碰撞發生前可能在做什麼，以及駕駛員是否會面臨紀律處分或罰單，尚無更多信息。

公園管理局的公開資料顯示，Francis海灘是半月灣州立海灘位於Kelly 大道的入口，靠近露營地和遊客中心。半月灣州立海灘沿聖馬刁縣海岸線延伸，包括Francis、Venice和Dunes等深受遊客歡迎的多個海灘入口。

事故發生在夏季旅遊旺季，地點位於聖馬刁縣海岸遊客最密集的海灘區域之一，人們通常會在該處曬太陽、野餐，並在海岸線及沿海步道附近散步。