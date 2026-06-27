我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

疑分心釀禍 救生員駕車輾傷半月灣女遊客

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州立公園救生員在半月灣海灘碾壓一名躺臥的女子。（本報資料照片）
加州州立公園救生員在半月灣海灘碾壓一名躺臥的女子。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

半月灣州立海灘發生救生員車輛輾傷女遊客事件，警方稱駕駛疑似分心，傷者送醫後確認無生命危險。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據聖馬刁縣警長辦公室稱，周三（24日）下午，一名20歲女子在半月灣州立海灘的沙灘上躺著時，被一輛加州公園休閒管理局救生員車輛輾過，導致受傷。

警長辦公室通訊主任斯派克（Gretchen Spiker）表示，周三下午3點45分左右，警員接到報告稱一輛加州公園局救生員車輛撞到了一名行人，隨即趕往海灘的Kelly 大道區域。

斯派克稱，警員了解到，當時這名遊客正躺在沙灘上，被車輛輾過。她表示，初步報告顯示司機可能當時分心了。

該女子被救護車送往當地醫院，傷勢據信無生命危險。

加州公園管理局發言人Adeline Yee表示，肇事者為一名駕駛救生車的季節性救生員。海岸消防局、州立公園治安官及美國醫療應急公司均趕赴現場並提供了醫療救助。

關於救生員在碰撞發生前可能在做什麼，以及駕駛員是否會面臨紀律處分或罰單，尚無更多信息。

公園管理局的公開資料顯示，Francis海灘是半月灣州立海灘位於Kelly 大道的入口，靠近露營地和遊客中心。半月灣州立海灘沿聖馬刁縣海岸線延伸，包括Francis、Venice和Dunes等深受遊客歡迎的多個海灘入口。

事故發生在夏季旅遊旺季，地點位於聖馬刁縣海岸遊客最密集的海灘區域之一，人們通常會在該處曬太陽、野餐，並在海岸線及沿海步道附近散步。

精華 FAQ

  • 一名20歲女遊客躺在半月灣州立海灘沙灘上時，被一輛加州公園局救生員車輛輾過，隨後被送往當地醫院救治。

  • 聖馬刁縣警長辦公室表示，初步報告顯示救生員駕駛當時可能分心，才會在海灘區域發生撞人事故，但細節仍待釐清。

  • 傷者經救護車送醫後，院方認為傷勢應無生命危險；至於駕駛是否受罰或遭紀律處分，官方目前尚未公布。

加州 州立公園

上一則

PG&E瓦電費恐再漲 加州4年後每戶年增840元

下一則

周日同志大遊行 舊金山多條道路封閉、Muni大規模改道

延伸閱讀

舊金山海灘現「瘋狗浪」 母女遭捲入海中

舊金山海灘現「瘋狗浪」 母女遭捲入海中
「瘋狗浪」再襲南加 此前已將多岸邊遊客捲入海

「瘋狗浪」再襲南加 此前已將多岸邊遊客捲入海
南加海灘驚現人骨 嚇壞紐約遊客 警稱類似情況不罕見

南加海灘驚現人骨 嚇壞紐約遊客 警稱類似情況不罕見
海灣大橋車禍1死1傷 殃及車內小狗

海灣大橋車禍1死1傷 殃及車內小狗
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

熱門新聞

一男子被水流沖下內華達瀑布（Nevada Fall）後身亡。（記者王子涵╱攝影）

遊客墜優勝美地594呎瀑布身亡 22歲男子身分確認

2026-06-24 19:47
包括梅尼菲市在內的四座加州城市躋身美國新興繁榮城市榜單。（Menifee市府官網）

科技熱潮帶動房價與人口暴漲 加州4城擠進全美繁榮榜

2026-06-25 16:20
北加州蒙多西諾縣24日上午8時10分發生芮氏規模5.6地震。星標處為震央威利茨以東。（取自國家地質調查局網站）

加州近4年最大地震 65萬人手機狂響 餘震率高達91%

2026-06-25 14:21
加州30多個州立歷史公園即起免費開放至今年底，包括紀念作家傑克倫敦州立歷史公園（Jack London State Historic Park）。（取自公園官網）

慶祝六月節 加州30餘歷史公園免費開放至年底

2026-06-23 02:18
SFO平均航班延誤時間已從去年同期約5分鐘，增加至今年約20分鐘，等於暴增四倍。(舊金山國際機場網站提供)

SFO延誤率增4倍 下午、晚間航班最嚴重 數量大幅增加

2026-06-23 16:37
加州威佛維爾（Weaverville）的華人廟宇州立史蹟公園，擁有加州歷史最悠久且持續使用至今的華人廟宇，見證淘金熱時期華裔移民對加州發展的重要貢獻。（加州州立公園官網截圖）

加州推「歷史護照」 免費暢遊史蹟

2026-06-19 02:16

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言