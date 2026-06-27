聖荷西學區 擬買市中心空置大樓做員工宿舍

188 W. St. James St.在2022年底的景象。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西學區考慮買下市中心空置的188 W. St. James St.東塔樓，作為教職員住房，並已委託CBRE評估與規劃收購。

聖荷西學區 考慮收購市中心一棟空置大樓作為員工住房，如果計畫得以實現，學區將擁有300多套公寓的所有權。

聖荷西信報報導，由於入學人數下降，這個南灣的學區今年稍早關閉了五所小學。學區正在考慮是否收購位於聖荷西市中心的一棟擁有337套公寓的住宅大樓，並將其改造成教職員住房。

根據一份近期提交給學區董事會的文件，聖荷西聯合學區可能收購的是位於188 W. St. James St.的東側塔樓，這是一棟長期空置的高層住宅建築。聖荷西聯合學區有大約2萬5000名學生和2700多名員工。假設每位員工一間公寓，這337套公寓足以滿足約八分之一的學區員工的住房需求。不過，學區尚未透露哪些員工符合入住條件，也未說明租金 數額。

如果收購成功，這將是該地區眾多學區為解決教職員住房危機而採取的最雄心勃勃的舉措之一。學區已聘請商業房地產公司世邦魏理仕 (CBRE) 對該物業進行評估，並協助決定是否推進收購。文件顯示，世邦魏理仕預計將評估大樓的公平市場價值，協助制定收購策略，提出價格建議，並制定可能的收購時間表。

這項潛在交易是在選民於2024年11月批准R提案之後提出的。該提案授權聖荷西學區在30年內發行11.5億美元的債券，用於改善設施。預計其中2.83億美元可用於為學區員工購建房屋。此次潛在收購也發生在學區今年稍早關閉五所小學之後。官員表示，此舉是為了應對入學人數下降的問題，並更好地利用現有校區。

「學區有意收購位於188 W. St. James St.的混合用途公寓開發案東塔樓的337套住宅公寓單元以及部分公共空間，並可能獲得該物業的完全所有權。」一份為6月11日學區董事會議準備的合約協議如此寫道。協議指出，這棟22層高的東塔樓的337套公寓將用作員工住房，出租給學區的員工。

擁有這座雙塔樓綜合體的Machine Investment Group於2025年6月透過法拍程序獲得了這處擁有640套住宅單元的房產的控制權，當時的房產估值為1.819億美元，相當於每套公寓約28.42萬美元。