降低選舉成本 聖荷西特別選舉擬納排序複選制

支持者表示，排序複選制能降低成本並促進多樣性；而批評者則認為，該制度會使選舉流程複雜化、剝奪部分選民的投票權，並延遲計票結果。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市議會通過推動特別選舉採排序複選制，盼節省成本並改善選舉效率，但仍需評估鄰市經驗，且在最終表決前仍可修改或撤回。

信使報（Mercury News）報導，在聖荷西 市面臨財政不確定性的背景下，旨在削減未來選舉成本的特別選舉（special elections）可選「排序複選制」（ranked-choice voting）制度，在市議會於周23日批准該提案後，似乎將納入2028年初選選票。

支持者堅稱，若出現特別選舉，排序複選制可為該市節省約300萬美元。

在推進該提案的同時，市議會指示市政工作人員研究舊金山和屋崙 等鄰近城市實施排序複選制的成效。該分析將評估這一變革對投票 率、成本、選民教育支出及運營最佳實踐的影響。當該提案重新提交市議會進行最終表決時，在2028年3月初選選票截止日期之前，市領導層仍可修改提案措辭或完全撤銷該措施。

在排序複選制制度下，無需舉行單獨的決勝選舉。取而代之的是，選民在選票上選擇多名候選人，並按偏好順序進行排序，第一、第二、第三，以此類推。如果沒有候選人獲得絕對多數票，得票最少的候選人將被淘汰，其選票將重新分配給這些選民的次選候選人。該過程將反覆進行，直到出現一位獲得多數票的明確勝者。

儘管該制度在聖荷西尚屬首創，但在全美範圍內已逐漸普及。

除了預估排序複選制可為該市節省選舉事務經費外，支持者也認為，該制度能促進多樣性並減少惡意攻擊。

批評者則反駁稱，排序複選制助長了候選人鑽制度空子的行為，使流程複雜化，剝奪了老年人及有色人種社區等群體的投票權，且計票時間更長，這可能助長陰謀論。

「Better Elections for Santa Clara County」組織聯合主席切辛（Steve Chessin）指出，根據該組織自己的調查，「63%的聖荷西選民表示支持在聖荷西市議會和市長選舉中採用排序複選制。」

市議員凱西（George Casey）和潘福利（Pam Foley）投下了兩張反對票。凱西認為，在會議廳內的提案支持者中，沒有一人能「用一句話」解釋清楚該制度；要向選民解釋清楚這一制度，需要投入大量精力進行宣傳。