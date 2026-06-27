「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

AI摘要 文章摘要整理： Asia Live在聖塔克拉拉Valley Fair開幕，由陳繼錕夫婦打造，結合亞洲多元料理、零售市集與酒吧，成為新餐飲地標。

信使報（Mercury News）報導，備受期待的、由著名廚藝團隊陳繼錕（George Chen）和Cindy Wong-Chen打造的標誌性美食殿堂「Asia Live」，終於在聖塔克拉拉（Santa Clara）的Westfield Valley Fair購物中心開業。

這座占地1萬5000平方呎、橫跨兩層的美食殿堂，將向食客呈現亞洲各地的烹飪精華，其理念與同處該購物中心的Eataly相似，後者則讓食客沉浸於義大利 各地的特色美食之中。

這對夫婦曾憑藉2017年在舊金山 開業的美食廣場「明店」（China Live）嶄露頭角。「矽谷 為我們提供了一個分享這一故事的新舞台，」陳主廚周二在宣布正式對外開放時說，「我們的初衷是尊重並展示亞洲的待客之道以及豐富多樣的烹飪與設計傳統，並以一種能引起當代國際觀眾共鳴的方式呈現出來。」

目前，設有開放式烹飪台的餐廳已正式營業（每日上午11點至晚上11點）。顧客可通過觀景窗，觀看廚師、麵包師和美食創作者在各主題廚房中上演的烹飪秀，這些廚房分為「Woks & Grills」（炒鍋與烤架）、「Noodle Making & Dumplings」（麵條製作與餃子）、「Charcuterie Barbecue & Tandoori」（熟食燒烤與坦都里烤爐）、「Sushi & Yakiniku」（壽司與烤肉）以及「Shave Ice & Asian Bakery」（刨冰與亞洲烘焙）等區域。

零售市集匯集了Cindy Wong-Chen從全球搜羅的特色商品，每日上午10點至晚上9點開放。

BarLucy酒吧目前已於每日下午五點開始營業。設有50個露天座位的Pergola Bar & Cafe將於7月1日正式亮相，位於壽司區一樓的雞尾酒吧也將同期開業。外賣服務「Asia Live On-the-Go」也將於當天啟動，其特色菜品包括生煎包、豬肉餃子以及烤制後淋上時令水果糖漿的北京烤鴨。

從長遠來看，該綜合體還將增設一個屋頂露台。

Asia Live位於Valley Fair餐飲街的入口處，加入了包括鼎泰豐（Din Tai Fung）、Ramen Nagi、Koja Kitchen、Marugame Udon、AnQi Shaken & Stirred、Baekjeong Korean BBQ、Habitant、IJ Sushi Burrito、Tai Er Sichuan、Ruby Thai、Sarku Japan、 Ox 9 Lanzhou Pulled Noodles、Onigilly Japanese Kitchen，以及多家休閒咖啡館和飲品店。