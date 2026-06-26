防野火新構想 花6萬建堡壘 可耐華氏2000度高溫
納巴谷一對夫妻因鄰居逃避野火不及而喪生，遂與公司合作打造可抗華氏2000度的防火避難堡壘，盼成為野火中的最後保命手段。
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納巴谷一對夫妻因鄰居逃避野火不及而喪生，遂與公司合作打造可抗華氏2000度的防火避難堡壘，盼成為野火中的最後保命手段。
納巴谷一對夫婦在鄰居因逃避野火被燒死後，在自家後院建造了一個可以抵禦華氏2000度高溫的防火碉堡。
紐約郵報報導，這座名為「堡壘」（Fort）的避難所，靈感源自於2017年10月席捲納巴縣的阿特拉斯山火那個可怕的夜晚。那場大火焚毀了超過5萬1000英畝的土地，摧毀783棟建築物，並奪走6條生命。
坎蒂（Linda Cantey）是一位航太工程師兼顧問，她說，大火吞噬他們居住的社區時，她和丈夫正在睡夢中。由於手機關成靜音，這對夫妻直到有人撥打家裡的實線電話才被吵醒。「等有人打電話叫醒我們的時候…整個納巴谷都已著火了，我們能看到山谷對面，那裡的每一棟房子都著火了，」她回憶說。
這對夫婦逃出了火場，但他們所在街道上的一對老年夫婦無法逃脫。坎蒂說，這對夫婦原本準備離開，但停電了，他們不知道停電後還有什麼辦法可以打開車庫門。這場悲劇一直縈繞在她心頭，她必須找出一個解決方案。
火災過後，坎蒂加入當地的消防安全諮詢委員會，並聯繫她擔任顧問的一家專門從事地下避難室建設的礦業公司。她想知道類似的避難室技術是否可用於幫助被困在野火中的人。
最終，他們設計出了「堡壘」，這是一個位於地面上的避難所，外形像一個後院的儲物小屋，但採用防火材料和防火門建造。該結構最多可容納八人及一些貴重物品，並可提供長達 4 小時的可呼吸空氣。
「如果不是坎蒂，我想我們不會發明出這個避難室，」野火安全系統公司（Wildfire Safety Systems）總裁兼避難所發明者之一貝林（Josh Behling）告訴媒體。這種避難所起價6萬美元，旨在作為最後的避火手段，而非疏散撤離的替代方案。
為了證明對產品的信心，坎蒂和該公司的執行長甚至自願在實火測試期間坐在裡面，消防員則在一旁待命。堡壘公司是眾多致力於應對日益嚴重的野火威脅的企業之一。
另外，HiberTec Homes公司正在開發可在幾分鐘內消失於地底下的液壓房屋（hydraulic houses）。創辦人福雷斯特（Holden Forrest）表示，伍爾西野火（Woolsey Fire）摧毀了馬里布附近約1200棟房屋後，他有了這個想法。
它源自2017年阿特拉斯山火與鄰居逃生不及的悲劇。坎蒂親身經歷火勢蔓延與停電困境後，認為必須有一個能在最危急時刻保命的替代方案。 堡壘外觀像後院小屋，採防火材料與防火門建造，可抵禦華氏2000度高溫，最多容納八人，並能提供約四小時的可呼吸空氣與保存貴重物品。 它售價至少六萬美元，設計目的是作為最後避火手段，不是取代疏散撤離。同時，其他公司也在研發液壓地下屋等方案，回應日益嚴重的野火威脅。
精華 FAQ
它源自2017年阿特拉斯山火與鄰居逃生不及的悲劇。坎蒂親身經歷火勢蔓延與停電困境後，認為必須有一個能在最危急時刻保命的替代方案。
堡壘外觀像後院小屋，採防火材料與防火門建造，可抵禦華氏2000度高溫，最多容納八人，並能提供約四小時的可呼吸空氣與保存貴重物品。
它售價至少六萬美元，設計目的是作為最後避火手段，不是取代疏散撤離。同時，其他公司也在研發液壓地下屋等方案，回應日益嚴重的野火威脅。
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