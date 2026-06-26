防野火新構想 花6萬建堡壘 可耐華氏2000度高溫

野火安全系統公司生產的避火堡壘FORT。(取自wildfiresafetysystems.com)

AI摘要 文章摘要整理： 納巴谷一對夫妻因鄰居逃避野火不及而喪生，遂與公司合作打造可抗華氏2000度的防火避難堡壘，盼成為野火中的最後保命手段。

納巴谷一對夫婦在鄰居因逃避野火被燒死後，在自家後院建造了一個可以抵禦華氏2000度高溫的防火碉堡。

紐約郵報報導，這座名為「堡壘」（Fort）的避難所，靈感源自於2017年10月席捲納巴縣的阿特拉斯山火那個可怕的夜晚。那場大火焚毀了超過5萬1000英畝的土地，摧毀783棟建築物，並奪走6條生命。

坎蒂（Linda Cantey）是一位航太 工程師兼顧問，她說，大火吞噬他們居住的社區時，她和丈夫正在睡夢中。由於手機關成靜音，這對夫妻直到有人撥打家裡的實線電話才被吵醒。「等有人打電話叫醒我們的時候…整個納巴谷都已著火了，我們能看到山谷對面，那裡的每一棟房子都著火了，」她回憶說。

這對夫婦逃出了火場，但他們所在街道上的一對老年夫婦無法逃脫。坎蒂說，這對夫婦原本準備離開，但停電了，他們不知道停電後還有什麼辦法可以打開車庫門。這場悲劇一直縈繞在她心頭，她必須找出一個解決方案。

火災過後，坎蒂加入當地的消防安全諮詢委員會，並聯繫她擔任顧問的一家專門從事地下避難室建設的礦業公司。她想知道類似的避難室技術是否可用於幫助被困在野火中的人。

最終，他們設計出了「堡壘」，這是一個位於地面上的避難所，外形像一個後院的儲物小屋，但採用防火材料和防火門建造。該結構最多可容納八人及一些貴重物品，並可提供長達 4 小時的可呼吸空氣。

「如果不是坎蒂，我想我們不會發明出這個避難室，」野火安全系統公司（Wildfire Safety Systems）總裁兼避難所發明者之一貝林（Josh Behling）告訴媒體。這種避難所起價6萬美元，旨在作為最後的避火手段，而非疏散撤離的替代方案。

為了證明對產品的信心，坎蒂和該公司的執行長甚至自願在實火測試期間坐在裡面，消防員則在一旁待命。堡壘公司是眾多致力於應對日益嚴重的野火威脅的企業之一。

另外，HiberTec Homes公司正在開發可在幾分鐘內消失於地底下的液壓房屋（hydraulic houses）。創辦人福雷斯特（Holden Forrest）表示，伍爾西野火（Woolsey Fire）摧毀了馬里布附近約1200棟房屋後，他有了這個想法。