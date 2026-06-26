「一個握手就是承諾」 利佛摩葡萄農守護酒鄉50年

胡里奧和妻子、一雙兒女及孫女，住在鄰近他所熱愛的葡萄園地區。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 在利佛摩耕耘超過50年的胡里奧，以手工採收與握手交易守住葡萄園，也用一生展現誠信、勞動與對土地的深厚熱愛。

在利佛摩葡萄酒產業工作超過50年的葡萄農胡里奧・科瓦魯比亞斯（Julio Covarrubias），至今仍堅持以手工採收葡萄、以「握手」完成交易。在他眼中，葡萄酒不只是工作，更是一種建立於誠信、土地與人情之上的生活。17歲買下人生第一間房，到賣掉10處房產換來如今的葡萄園，這位來自墨西哥移民 家庭的老葡萄農，也用一生守著利佛摩酒鄉充滿溫度的老派精神。

出生於墨西哥薩卡特卡斯的胡里奧，1967年隨父母與五個兄弟姐妹移民美國，剛抵達加州 時，父親沒有穩定工作，一家人也曾因孩子太多與移民身分遭房東拒租。那段艱苦歲月，讓他從14歲起便幾乎天天打工，只希望有朝一日能替家人買下一間真正屬於自己的房子。

17歲進入灣堤酒莊（Wente Vineyards）工作後，靠著長年存錢與勞動，很快便買下人生第一間房子；之後數十年間，他陸續投資、修繕與出租房產，最多曾擁有10處房地產。

直到2000年代初期，得知灣堤家族準備出售一塊葡萄園土地時，他做出人生最大的決定：賣掉所有房產，以現金買下如今約11英畝的葡萄園。他說︰「這不是為了賺錢，而是因為愛，我真正熱愛的，是每天待在葡萄藤之間的生活。」

胡里奧的葡萄園裡，目前種植九種不同葡萄品種。（記者王湘涵/攝影）

在利佛摩酒鄉裡，幾乎沒有人不認識胡里奧，多年來，他與鄰近酒莊之間許多生意往來，都只靠一個「握手」完成交易。他回憶，已故的Charles Wente每次收到葡萄後，總會親自把支票送到他手中，並告訴他：「現在這些葡萄是我的了。」這種建立於尊重與榮譽感之上的合作模式，也成為他最珍惜的利佛摩精神。

除了灣堤家族外，他與其他鄰近酒莊合作多年，許多交易至今仍沒有正式合約，只靠一句承諾與彼此信任。他笑稱：「如果一個人決定不守信用，即使簽了合約也未必有用；真正重要的，是人的誠信與榮譽感。」

如今他的葡萄園種植九種不同葡萄品種，包括被視為利佛摩代表性品種的品麗珠（Cabernet Franc）、長相思（Sauvignon Blanc）、夏多內（Chardonnay）與近年新增種植的小維多（Petite Verdot）等，希望透過多樣化種植提高競爭力，也方便不同小型酒莊依需求購買葡萄。

他表示，20多年前，利佛摩谷仍有超過4000英畝的葡萄園，如今僅剩約1400英畝，疫情、氣候變遷、成本上升與市場競爭，都讓許多小型葡萄農難以生存。即使現代酒莊大量採用機械化作業，胡里奧至今仍堅持手工修剪與採收，他認為手工採收雖然辛苦、成本更高，卻能更細緻掌握果實品質。

就算已經退休，胡里奧對葡萄園的熱情依然不減，他最喜歡採收季節親自穿梭在一排排葡萄藤間，反覆品嚐果實，等待糖分與酸度達到最完美平衡的那一刻。

午後和朋友一起在葡萄園旁聊天、喝葡萄酒，就是胡里奧最熱愛的利佛摩生活。（記者王湘涵/攝影）