AI企業IPO夯 未上市股票買房有風險 專家批炒作

有灣區房主企圖用房地產換得AI公司Anthropic的未上市股票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic與OpenAI上市前股權傳出可換房話題，專家認為多屬炒作，實務上受轉讓限制、融資與稅務約束，難真正以股票直接購屋。

人工智慧先鋒之一的Anthropic，持股者被有房子的人勸說可以用未上市的股票買房子。這種構想似乎沒聽說過，專家表示並非不可能，但炒作的目的大於實際作用。

舊金山 紀事報報導，你真的可以用IPO前的股票買房子嗎？AI熱潮可能即將達到頂峰，一些急於在OpenAI 和Anthropic上市前獲得其股票的人，竟然提出用他們在灣區的房產換取這兩家舊金山公司尚未上市的股份。另外，OpenAI 於8日在一篇部落格文章中宣布，已秘密提交首次公開募股申請。

雖然這種交易並非不可能，而且過去確實也發生過，但專家表示，這更多的是炒作而非現實。Mystockoptions.com 的編輯布魯姆伯格（Bruce Brumberg）表示：「這是一個不錯的宣傳噱頭。」 但要找到一位有能力且願意出售其熱門 IPO 前股票的AI公司員工，那簡直「如同大海撈針」（looking for a needle in a haystack）。

日前總部位於舊金山的Anthropic公司——Claude聊天機器人的開發商——秘密提交了首次公開發行（IPO）申請文件。就在前幾天，Anthropic剛完成新一輪融資，籌集了650億美元，公司估值達到9650億美元，超過了ChatGPT的開發商OpenAI。OpenAI預計將於今年底或明年初上市。

用非上市公司的股票買房會面臨許多問題。其中最主要的問題是：「非上市公司的股票通常受到轉讓限制，你不能隨意轉讓給任何人，」北方信託（Northern Trust）首席稅務策略師迪特爾伯格（Jane Ditelberg）表示。

對於想要購屋的非上市公司員工來說，在IPO之前或許可以透過一些方式利用公司股權，例如參與公司發起的邀約收購（company-sponsored tender offer），或者如果能找到願意放款的機構，可以用股票作抵押進行貸款。但即便如此，他們最終還是會用現金而非股票來購屋。

與一些房地產廣告所暗示的相反，買家無法透過用非上市公司的股票換取房產來規避資本利得稅。「從稅務角度來看，這被視為即時出售，」會計師史蒂芬斯（P. Evan Stephens）表示，「如果能免稅，那簡直是奇蹟」。