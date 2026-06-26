灣區世界盃票價兩樣情 看台滿包廂空 美國隊淘汰賽翻倍漲

華人球迷僅花不到300美元就買到13日卡達對瑞士的門票，且為全場第二排球門後方的絕佳位置。若想在7月1日美國隊淘汰賽上購買相同位置，則要花費超過4800美元。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區世界盃小組賽看台幾乎滿座，但豪華包廂空置明顯；隨美國隊晉級淘汰賽，門票又因需求暴增而翻倍飆漲。

世界盃 小組賽在李維球場開踢以來，賽前一直被外界擔心票價過高、球隊星味不足，觀眾席恐出現大量空位的窘境，但實際進場情況遠超預期。球場看台與通道幾乎場場爆滿，但票價最昂貴的豪華包廂卻是另一番景象，多場比賽包廂空置。

李維球場在本屆賽事期間因FIFA品牌規定，臨時更名為「舊金山灣區 球場」（San Francisco Bay Area Stadium）。最後一場小組賽澳洲對巴拉圭之戰，25日晚7時登場。此前四場比賽，FIFA公布的入場人數均接近滿座。

FIFA表示，19日土耳其 對巴拉圭一戰為「滿場」，人數達6萬8827人，是李維球場的最大容量。其餘三場比賽也僅相差不到1000人。換言之，按FIFA數據，李維球場前四場比賽合計僅約1617個座位未售出或未使用。

灣區原本被認為是本屆世界盃票務壓力較大的市場之一。李維球場五場小組賽沒有傳統豪門或頂級球星參賽，體育媒體The Athletic早在4月報導，FIFA已下調灣區全部五場小組賽票價，是所有場館中唯一整組小組賽均降價的地點。最高價位票種從去年10月至今年4月下降27%，但降價後仍達450美元。

不過，灣區的世界盃票價起伏也最大，得益於歷史性突破32強的美國隊將在7月1日進行首場淘汰賽，票價已出現成倍的飛漲。根據StubHub24日下午1時的票價，該場比賽最低價門票已超過每張2000美元，預計豪華包廂空置情況也不會出現。

然而，與普通觀眾席的滿座情況不同，球場三層豪華包廂多場比賽均可見空置。據觀賽華人球迷反應，前四場比賽每場至少看到六、七個完全空置的包廂，阿爾及利亞對約旦一戰尤其明顯，至少有20多個包廂無人使用。

媒體報導，部分包廂空置可能與安全安排有關。例如約旦國王阿卜杜拉二世與王儲侯賽因出席了22日的比賽，王儲上周也曾到場觀賽，相關包廂周邊或需保留安全緩衝。不過，空置情況也反映灣區小組賽抽籤結果星味不足，對陣國家隊並非傳統強隊，影響最高價票種與企業包廂需求。