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El Camino Health斥資十億 擬在洛斯蓋圖建新醫院

編譯組／綜合報導
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El Camino Health宣布，將斥資10億美元，在洛斯蓋圖新建一家醫院。...
El Camino Health宣布，將斥資10億美元，在洛斯蓋圖新建一家醫院。（取自 El Camino Health官網）

AI摘要

文章摘要整理：

El Camino Health擬在洛斯蓋圖興建耗資十億美元的新醫院，預計2032年前取代現有院區，並打造為全電動、規模更大的現代化醫療中心。

舊金山紀事報報導，El Camino Health宣布，該醫療服務提供商已提議在洛斯蓋圖（Los Gatos）新建一家醫院，計劃於2032年前取代啟用於1962年、已有64年歷史的醫院。

這項耗資10億美元的重建項目將緊鄰位於Pollard路和Knowles Drive交匯處的現有院區，建成後將成為洛斯蓋圖首家全電動醫院。擬建醫院的規模將是現有設施的兩倍多，建築面積為34萬平方英尺，而現有醫院僅為13萬8000平方英尺。現有醫院將持續運營，直至毗鄰的新醫院投入使用，隨後將被拆除。

新醫院將設有122張病床，均為單人病房；現有醫院共有143張病床，包括單人病房和多人病房。新醫院還將配備更多手術室，以及規模更大、更現代化的急診科，包括12間手術室、25床位急診部門、第三級新生兒加護病房、強化血管服務及擴大外科服務。

該計畫須獲得洛斯蓋圖鎮議會和州政府的批准。El Camino Health上周在一份新聞稿中表示，已向鎮議會提交了方案，並已啟動地方和州級的審查程序，該流程通常需要12至18個月。

「這是我們致力於滿足洛斯蓋圖、金寶市（Campbell）及周邊社區日益增長的醫療保健需求的重要里程碑，」 El Camino Health首席執行長伍茲（Dan Woods）在一份聲明中表示。

El Camino Health於2009年收購了現有的這家醫院（前身為洛斯蓋圖社區醫院），並投入3億美元用於翻新和臨床服務。

這家非營利性醫療服務提供商在山景城（Mountain View，其總部所在地）還擁有一家急性護理醫院。此外，該集團在聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）全境設有28個醫療點，提供急診、專科和初級保健服務。

 El Camino Health屬於社區醫院，但其醫療水準在全美社區醫院中名列前茅。位於山景城的總院近年被《Newsweek》評選為全球最佳醫院之一，也是灣區排名最高的社區型醫院之一。因此，許多患者並非只來自洛斯蓋圖，而是來自整個矽谷，甚至跨縣市前來接受心血管、癌症、婦幼及其他專科治療。

精華 FAQ

  • 主要是為了回應洛斯蓋圖、金寶市及周邊地區持續增加的醫療需求，並以更大的現代化設施取代已使用64年的老舊院區，提升急診、手術與專科照護能力。

  • 新院建築面積約34萬平方英尺，超過現有13萬8000平方英尺的兩倍；病床數為122張且全為單人房，雖少於現有143張，但空間與配置更符合現代醫療需求。

  • 計畫必須先獲得洛斯蓋圖鎮議會與州政府批准，El Camino Health已啟動地方及州級審查。整體程序通常需12至18個月，之後才能進入後續施工階段。

舊金山

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