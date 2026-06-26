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卡達同性戀醫師在舊金山穿彩虹邊長袍 世界盃倡導平權

編譯組／綜合報導
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卡達同性戀醫師穆罕默德，身著彩虹鑲邊的長袍現身世界盃賽場，倡導平等權利。（美聯社...
卡達同性戀醫師穆罕默德，身著彩虹鑲邊的長袍現身世界盃賽場，倡導平等權利。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

卡達公開出櫃醫師穆罕默德在舊金山穿彩虹邊傳統長袍現身，借世界盃與驕傲月發起平權行動，為LGBTQ+族群與卡達弱勢者發聲。

正當舊金山大通中心（Chase Center）高處的巨型屏幕上直播英格蘭對陣克羅埃西亞的世界盃比賽之際，穆罕默德醫師（Dr. Nasser Mohamed）身著卡達傳統長袍bisht ，在大通中心外數百人的圍觀人群中漫步而過。他那件金黑相間的長袍上裝飾著別致的細節：每隻袖子上都綴有彩虹色的滾邊，並用阿拉伯文寫著「愛」和「自由」。

美聯社報導，四年前，當世界盃在卡達本土舉行時，穆罕默德在地球另一端的舊金山生活。他當時公開了自己的性取向，成為卡達極少數公開出櫃的男同性戀之一。在卡達，同性性行為是被禁止的，他也無法隨心所欲地穿著打扮。

穆罕默德再次為那些沒有發言權的人發聲。雖然現年39歲的他已感到足夠安全，他依然會定期遭遇反彈和仇恨，但他也從世界各地獲得支持與善意，幫助他戰勝那些死亡威脅和分裂言論。

「我在舊金山真的、真的備受愛戴，」穆罕默德談到自己十多年前移居的這座城市時說，「自從我在卡達還是個孩子以來，我就再也沒穿過這件衣服，而舊金山讓它重新披上了我的雙肩，還綴上了彩虹。」

對他來說，公開穿上bisht長袍讓所有人看到這一點非常重要，「卡達埃米爾在上一屆世界盃上為梅西披上這件斗篷，以此向梅西致敬。我們也應該受到這樣的禮遇。」

作為一名LGBTQ+活動家兼治療愛滋病的家庭醫師，人稱「納斯醫師」（Dr. Nas）的他，在世界盃和驕傲月來臨之際發起了「愛是目標」活動，希望讓所有參與者展現出人性化的一面。

即使身處流亡之地，穆罕默德依然為卡達加油助威。他曾出席13日在聖塔克拉拉舉行的球隊首場比賽。當時他身邊有明顯可見的安保人員，並在加州參議員威善高（Scott Weiner）的陪同下，觀看了卡達隊與瑞士隊一比一戰平的比賽。當天的一張照片在社交媒體上獲得了超過1200萬次瀏覽。

這位醫師希望能夠改變世界，「治癒的第一步是如實面對現實，」穆罕默德說，「我的終極目標是讓每個孩子都能在自己的家庭和社會中找到歸屬感。」

精華 FAQ

  • 他將卡達傳統bisht結合彩虹滾邊與「愛」「自由」字樣，象徵把自身身份、文化與LGBTQ+平權訴求同時公開展現，也呼應世界盃中的尊重與包容。

  • 因為卡達埃米爾曾在世界盃為梅西披上斗篷致敬，他認為同性戀者與其他邊緣群體也應獲同等禮遇，藉此要求社會看見並尊重他們。

  • 這項活動希望在世界盃與驕傲月期間，讓參與者展現人性與善意，並透過公開倡議與自身故事，推動人們接納LGBTQ+族群，讓每個孩子都能找到歸屬感。

同性戀 世界盃 舊金山

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