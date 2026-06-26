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4天去4次 亞當山德勒對德利市Original Joe's情有獨鍾

編譯組／綜合報導
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亞當山德勒對Original Joe's的喜愛如此之深，短短四天內光顧了四次。（...
亞當山德勒對Original Joe's的喜愛如此之深，短短四天內光顧了四次。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

亞當山德勒在舊金山拍攝《Time Out》期間，四天內四度造訪Original Joe's及Little Original Joe's，成為餐廳話題人物，店方也盛讚他親切隨和。

SFGATE報導，好萊塢明星亞當山德勒（Adam Sandler）對Original Joe's的喜愛，或許不亞於南韓偶像團體防彈少年團（BTS）對紅木城披薩店Vesta的喜愛。這位演員在舊金山拍電影期間，短短四天內就四次光顧了這家歷史悠久的義式美式餐廳的不同分店。

Original Joe's新聞發言人向SFGATE透露，5月30日，山德勒在德利市西湖區的Original Joe's用餐；6月1日，他先後造訪碼頭區的Little Original Joe's（休閒分店）以及舊金山北灘區的Original Joe's。但他對披薩和義大利麵的熱情遠未滿足：6月2日，這位著名演員又回到「Little Original Joe's」享用了一頓美食。

Original Joe's歷史可追溯至1937年，被譽為舊金山首屈一指的特殊場合餐廳。無論是北灘的Original Joe's還是德利市的Original Joe's，都在Instagram上分享了山德勒身著標誌性的寬鬆運動衫和籃球短褲，與員工合影並向食客揮手的照片和視頻。位於碼頭區的「Little Original Joe's」也發布了山德勒手持披薩盒及照片。

儘管Original Joe's的聯合老闆杜根（Elena Duggan）為保護山德勒的隱私而拒絕透露他的具體點單內容，但她向SFGATE發表聲明，「很高興在亞當山德勒及其妻子Jackie最近造訪西湖區和北灘的『Original Joe's』以及碼頭區的『Little Original Joe's』時歡迎他們的到來」、「亞當一如既往地熱情真誠，他是一位彬彬有禮且平易近人的客人，讓我們的團隊度過了一段真正特別的時光」。

山德勒正在拍攝一部名為「Time Out」的心理劇情片，由Scott Cooper執導，改編自法國電影「L’Emploi du temps」。舊金山電影委員會向SFGATE證實，該片正在舊金山取景拍攝。山德勒造訪了聯合廣場的Everyday SFC滑板店，並觀看了金州女武神隊的比賽。

「能接待我們這一代人最受喜愛的演員和喜劇演員之一，我們絕不輕視這一機會，我們非常感激他在舊金山期間多次選擇光臨本店，」杜根在聲明中說：「只要他來城裡，Joe's餐廳隨時都為他留有座位。」

精華 FAQ

  • 報導指出，他在舊金山拍攝心理劇情片《Time Out》時，特別喜愛Original Joe's的義式美式料理，因此短短四天內多次回訪不同分店用餐。

  • 他先在5月30日到德利市西湖區的Original Joe's，6月1日又去碼頭區的Little Original Joe's與北灘店，6月2日再回到Little Original Joe's。

  • 聯合老闆杜根表示，山德勒與妻子來訪時態度熱情真誠，彬彬有禮且平易近人，讓團隊感到很特別，也歡迎他未來再度光臨。

好萊塢 南韓 舊金山

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