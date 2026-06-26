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「永恆加州」提新法 聘2民主黨談判專家 促紐森放寬監管

編譯林思牧／綜合報導
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「永恆加州」網站上勾繪的願景。(取自californiaforever.com)
「永恆加州」網站上勾繪的願景。(取自californiaforever.com)

AI摘要

文章摘要整理：

永恆加州為在蘇拉諾縣推動新城與造船廠，聘請紐森盟友斯坦伯格與赫茲伯格協助談判，並尋求立法鬆綁州監管及環評限制。

經歷多年阻力後，「永恆加州」計畫（California Forever）聘請兩位民主黨談判專家，敦促紐森州長放寬興建一個新城市的審核障礙。

舊金山紀事報報導，支持在蘇拉諾縣建造一個新城市計畫的人士表示，他們正與紐森就一項旨在簡化監管障礙的立法進行磋商。該計畫擬在蘇拉諾縣水岸開發一個人口密集、適合步行的城市和一個造船廠。

紀事報多次就此次諮詢向州長紐森的發言人尋求置評，但都未能得到回應。不過，由億萬富豪支持的「永恆加州」計畫已聘請了兩位紐森的長期盟友，這似乎表明該集團正認真尋求立法，以規避當地反對意見，並減少加州環境品質法（CEQA）帶來的阻力。

近幾個月來，斯坦伯格（Darrell Steinberg）和赫茨伯格（Bob Hertzberg）受聘繼續將「永恆加州」的提案重新包裝，該提案旨在將蘇拉諾縣偏僻地區打造為一個經濟增長的管道，透過為該地區帶來新的製造業和造船業就業機會來實現這一目標。

此後，他們促成了州政府和地方官員與開發商之間的討論，旨在吸引大型工業企業進入該計畫。前沙加緬度市長斯坦伯格和前州議會議長赫茨伯格稱，州長紐森「積極參與」了相關討論。

斯坦伯格和赫茨伯格告訴紀事報，他們正在向紐森提交一份立法草案，根據該草案，「永恆加州」開發案在推進過程中將獲得多項州監管程序的豁免。該項目計畫打造一個罕見的城市級開發項目，但其規模、對農田和水資源的潛在影響，以及其背後有斯拉梅克（Jan Sramek）、安德森（Marc Andreessen）、羅琳喬布斯（Laurene Powell Jobs）和莫里茨（Michael Moritz）等矽谷知名投資者的支持，都受到了當地居民和環保組織的密切關注。

多年來，斯坦伯格一直是紐森的首席住房顧問之一。紐森上任初期曾表示，斯坦伯格比他自己的內閣成員更容易接觸到他。在紐森第一任期初期，赫茨伯格是州參議會的領導人物，州長也對他作為談判夥伴的能力給予了高度評價。紐森甚至在2022年赫茨伯格競選洛杉磯縣議員時，還錄製了一段熱情洋溢的廣告，儘管赫茨伯格最終落敗。

精華 FAQ

  • 該計畫聘請前沙加緬度市長達雷爾．斯坦伯格，以及前州參議會領袖鮑勃．赫茲伯格，兩人皆與紐森關係密切，負責協助推動立法與各方談判。

  • 他們希望州政府透過新法簡化審核流程，減少地方反對與CEQA環評法帶來的阻力，讓蘇拉諾縣的新城市計畫能更快推進並獲得必要豁免。

  • 因為計畫規模龐大，涉及農地與水資源影響，且背後有多位矽谷名人投資支持；同時又要突破地方與環保團體反對，因此備受關注。

加州 民主黨 紐森

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