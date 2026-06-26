北加州沙加緬度Ikeda's甜點店 獲選全美最佳派店

加州一家歷史悠久的家族經營甜品店被評為全美最佳派店。（取自Ikeda's California Country Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州Ikeda's California Country Market在USA Today讀者票選中奪下全美最佳派店，憑藉新鮮水果派與家族傳承贏得肯定。

紐約郵報報導，一家位於北加州 的甜點店收穫了最甜蜜的喜訊：這家經營多年的家族式市場被評為全美最佳派店。

在奧本和戴維斯設有分店的Ikeda's California Country Market在「今日美國」（USA Today）「十大最佳讀者選擇獎」的派店類別中摘得桂冠。

「今日美國」的頒獎報導中這樣描述這家位於沙加緬度市外80號州際公路旁的店鋪，「從最初一個簡陋的水果攤起步，如今已發展成為必遊之地，這裡既保留了原汁原味的鄉村風情，又擁有種類繁多的派品。該店最負盛名的派包括水果派、頂部撒有黃油碎屑的果子派、手掌派、奶油派和燉肉派，均採用其獨創的派皮製作。」

「我們始終使用農場級水果，即便不是，也是高品質的水果，」合夥人池田（Derick Ikeda）告訴CBS沙加緬度新聞台，「我們製作派已有50到60年的歷史了，而且只用非常新鮮的食材。」

Gold Mountain News報導，這家家族企業表示，這一獎項對他們的祖母莎莉池田（Sally Ikeda）而言意義尤為重大。半個多世紀前，她與已故丈夫Sam共同創辦了最初的農貿市場，並在農場種植蘋果、桃子和李子。

面對被評為「全美最佳派店」的殊榮，家族成員和員工發布了一條令人垂涎的帖子，展示了他們提供的一些美味點心，同時感謝大家給予意義非凡的榮譽。

「今天，我的奶奶喜極而泣，因為她和已故的爺爺一路走來，才有了今天的成就，」Instagram上的消息寫道。「對我和我哥哥來說，終於能與祖母、父親和叔叔一起分享這樣的盛事和慶祝時刻，真是特別的一刻…對我們而言，這是在家族企業中留下印記的第一步—我們既有機會也有責任將這份事業傳承下去！」這家餡餅店的顧客在社交媒體上紛紛慶祝這一喜訊。

今年5月，Ikeda's收到通知，得知該店入選「今日美國」的十大派店榜單。他們在貼文中呼籲顧客和粉絲幫助他們奪冠。「請通過我們故事欄或個人簡介中的連結，每天為我們投一次票，幫助我們贏得『全美第一派』的稱號！」一位網友留言：「我每天都在投票……現在我得去吃塊派了！」

Ikeda's California Country的派包之一。（取自Ikeda's California Country Instagram）