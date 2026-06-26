舊金山華埠成立華語酷兒博物館 全球第一家

舊金山華埠成立首間酷兒博物館，提升華裔多元性別群體藝術家影響力。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山華埠成立全球首家華語酷兒博物館，陳想起結合藝術、檔案與社區倡議，為長期被忽視的華語LGBTQ+群體建立公共發聲平台。

舊金山華埠 成立首間華語酷兒博物館，提升華裔多元性別群體藝術家影響力，旅美華人 酷兒藝術家與活動家陳想起(Xiangqi Chen)是博物館靈魂人物。

美聯社報導，「OUT MUSEUM」博物館是全球第一個華語酷兒博物館與檔案館，5月底開幕，舉行彩虹剪綵儀式，當時正值亞太裔傳統月。這座雙語博物館位在美國華人歷史學會博物館對面，旨在讓長期以來被忽視的群體獲得認可。在一些城市、州甚至聯邦政府限制或禁止某些LGBTQ+群體權利的此時，這座博物館似乎與這座進步的城市完美契合。

根據博物館官網介紹，OUT MUSEUM是全球首家中國酷兒博物館，致力於打造一個記錄、保存、展示與研究華語LGBTQ+群體過去、現在及未來的重大平台。通過政策諮詢、社區服務與社會倡導，確保華語LGBTQ+群體、女性及其他邊緣群體歷史不被主流敘事忽視或抹殺。博物館的核心項目包含酷兒中國檔案庫（QCA），將「酷兒」與「檔案」視為實踐方式，致力於保存並激活本土及海外華裔酷兒的集體記憶與個人聲音。

美聯社報導，陳想起離開中國，卻在舊金山華埠、美國歷史最悠久的華埠，找到表達LGBTQ+藝術的公共平台，認識許多志同道合的社區成員和朋友，給她很多力量去實踐使命和召喚。

這座博物館僅在周六開放，只有一個展廳，展出的作品少於十件，均出自中國及海外華人藝術家之手。但博物館希望能夠擴充展覽規模並延長開放時間。

六年前，陳想起還在中國生活時，就為籌建一座博物館發起眾籌活動，在「Kickstarter」平台籌集超過2000美元。但她知道，這座博物館很可能無法在中國建成。2022年，她持J-1簽證來到美國，成為喬治城大學的訪問學者。2024年她因在舊金山亞洲藝術博物館舉辦展覽而受到關注，為她贏得在舊金山中華文化中心駐留機會。

中華文化中心執行主任梁凱欣(Jenny Leung)在郵件表示，中心很榮幸能成為OUT博物館原型計畫的孵化基地。

博物館讓中國藝術家得以充分講述他們的故事。陳想起接受美聯社訪問時表示，她獲得許多與當地亞裔美國酷兒社群，甚至整個華埠社群建立聯繫的機會。長期合作夥伴和年輕藝術家們也透過Instagram表達興趣。

自從博物館開幕以來，陳想起一直被來自特定群體的反饋深深感動：這些群體是居住在加州數十年的中國移民，包括同性戀和異性戀人士。一名60歲跨性別男性參觀博物館，並分享他於1970年代時，為獲得性別肯定治療而移民美國的經歷。還有一位母親希望與她已成年的同性戀兒子建立聯繫。

博物館顧問委員會成員、美籍華裔女作家暨社會活動家謝漢蘭(Helen Zia)表示，反饋證明，博物館正在提升華裔、美籍華人和亞裔美國LGBTQ+群體的可見度，也顯示人們態度發生轉變，因為在20年前，舉辦這樣的活動非常困難。